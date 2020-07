Die Menschen stürmen die Einkaufscenter: «Einige Läden konnten schon einen Monat wieder gutmachen»

Einkaufscenter hatten es zuletzt nicht leicht: Umsätze sanken, während der Onlinehandel boomte. Experten sahen in den Konsumtempeln ein Auslaufmodell in den letzten Zügen. Nach dem Corona-Lockdown aber die Überraschung: Die Shoppingcenter sind von den Totgeglaubten auferstanden. Sie verzeichneten in den letzten Wochen Rekordumsätze, so viele Besucher wie kaum je zuvor pilgerten in die Läden.

Im flächenmässig grössten Einkaufszentrum der Schweiz, dem Shoppi Tivoli in Spreitenbach AG, gibt es eine «regelrechte Aufholjagd», wie Centerleiter Patrick Stäuble sagt. «Einige Verkäufer konnten schon einen Monatsumsatz der zwei Monate Lockdown wieder gutmachen.»

«Täglich Anfragen für Ladenflächen»

Im Vergleich zum Vorjahr liege das Shoppi Tivoli in den letzten fünf Wochen «klar über Vorjahr», so Stäuble. Die grössten Zunahmen werden im Bereich der Kinderkleider verbucht. Ein paar Kilometer weiter östlich zeigt sich das gleiche Bild. Marianne Guldimann, Centerleiterin des Sihlcity in Zürich, sagt: «Es gab Mieter, die konnten ganze Wochen umsatztechnisch aufholen. Es kommen zwar etwas weniger Kunden, diese kaufen dafür mehr ein.» Ähnlich tönt es beim umsatzstärksten Einkaufszentrum Glatt in Wallisellen ZH. «Die Frequenzen sind bedeutend höher als im Vorjahr», sagt Sprecherin Lisa Rennefahrt. «Einzelne Geschäfte konnten sogar die fehlenden Tage im Mai aufholen.»