«Globalisierung 4.0: Gestaltung einer globalen Architektur im Zeitalter der vierten industriellen Revolution». Das Motto des 49. Davoser Weltwirtschaftsforums kommt wie gewohnt ambitioniert daher. Doch offensichtlich ist die Anziehungskraft heuer weniger gross also letztes Jahr. Auf der Gästeliste, die WEF-Gründer Klaus Schwab wie immer eine Woche vor Beginn des Forums in Cologny vorstellt, fehlen mindestens aus der internationalen Politik viele grosse Namen.

... findet das Weltwirtschaftsforum WEF bereits statt. Dieses Jahr künden verhältnismässig wenige Staatschefs ihr Kommen an.

Der Hauptabwesende ist natürlich US-PräsidentDonald Trump, dessen letztjähriger Besuch eine veritable Hysterie ausgelöst hatte und die restliche internationale Polit-Prominenz in den Hintergrund drängte. Umso grösser dürfte für den im Alter von 80 Jahren immer noch erstaunlich vital auftretenden Chef-Moderator die Enttäuschungsein, dass kein anderes politisches Schwergewicht Trumps Absage nutzen will, um sich auf der Davoser Bühne der Welt zu zeigen. Nicht mit von der Partie sind der chinesische Staatschef Xi Jinping und der russische Präsident Wladimir Putin.

Die Abwesenden aus Europa

Unter den bekanntesten Teilnehmern figurieren nebst der treuen deutschen Kanzlerin Angela Merkel deshalb Namen wie Japans Premierminister Shinzo Abe, der sich zum zweiten Mal in Davos zeigt. Der Handelsstreit zwischen China und den USA stellt für Japan eine besondere Bedrohung dar, vor allem wenn er zu einer weiteren Abwertung der chinesischen Währung führen sollte.

Fünf Jahre nach seiner Wahl wird Abe vor der Weltgemeinde auch Bilanz über seine ultraexpansive Geld- und Fiskalpolitik ziehen wollen. Ähnlich wie in Europa mehren sich die Stimmen, die angesichts der nicht enden wollenden Flut von billigem Geld einen deutlich abnehmenden Eifer bei den wirtschaftspolitischen Reformen erkennen. Auch der neu gewählte brasilianische Präsident Jair Bolsonaro nutzt die Plattform in den Schweizer Bergen, um sich der Weltöffentlichkeit vorzustellen.

Von Bolsonaro werden Erklärungen erwartet, wie er die tiefen Gräben in der brasilianischen Gesellschaft zu überwinden gedenkt und den Erwartungen einer glaubwürdigen Antikorruptionspolitik gerecht werden will. Auch der Südafrikaner Cyril Ramaphosa zeigt sich in Davos erstmals seit seiner Wahl vor einem Jahr. Für ihn wird es nach der sommerlichen Währungskrise darum gehen, sein Land der internationalen Business-Gemeinde als zuverlässigen Standort für Investitionen beliebt zu machen.

Rar scheinen sich europäische Staatslenker zu machen. Aus Italien erwartet man zwar Premier Giuseppe Conte, der mit seinem Wirtschaftsminister anreist. Doch der starke Mann in der italienischen Regierung heisst Matteo Salvini. Und der Innenminis- ter bleibt in Rom. Wie viele andere Länder ist auch Italien dieser Tage intensiv mit der Bewältigung der Kollateralschäden der internationalen Arbeitsteilung beschäftigt.

Während die drückende Schuldenlast den Handlungsspielraum der Politik einschränkt, droht das zunehmend schwache Wirtschaftswachstum die innenpoliti- schen Spannungen zu verschärfen.