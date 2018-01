Dies sagte der neue Personalvorstand der Deutschen Bahn, Martin Seiler, den Zeitungen der Funke Mediengruppe laut Vorabbericht vom Sonntag.

Die Einstellungen begründete er einerseits mit dem Wachstum des Unternehmens. Zudem gingen viele Kollegen in den kommenden Jahren in Ruhestand. Derzeit beschäftige die Bahn weltweit mehr als 320'000 Mitarbeiter, davon knapp 200'000 in Deutschland. In den vergangenen fünf Jahren stellte die Bahn 60'000 Beschäftigte neu ein.