Dafür musste man eine neue Produktion aufbauen – was zunächst einmal Platz erfordert. Davon gab es in der Fabrik in Fremont, rund 60 Kilometer südlich von San Francisco, genug.

Inzwischen laufen in Fremont drei Modelle vom Band: Model S und Model X werden komplett in dieser Anlage gefertigt, nur die Sitze stellt Tesla in der eigenen Sitzfabrik her. Für das Model 3 werden Batterie und Antrieb aus der «Gigafactory» in Nevada angeliefert, aber ebenfalls von Tesla selbst produziert. Tesla will sich so wenig wie möglich auf Zulieferer verlassen und dadurch flexibler bleiben – auch wenn dies einen grösseren Aufwand bedeutet.

Mensch und Maschine

Gerade beim neuen Model 3 setzt der kalifornische Hersteller im Karosseriebau auf viele automatisierte Abläufe. Alleine für den Aufbau der Rohkarossen kommen mehr als 1000 Roboter zum Ein- satz. Trotzdem begegnet man in den Montagehallen vielen Menschen. Zahlreiche Teile bekommen von menschlicher Hand den letzten Schliff, werden verladen, um im komplexen Montage- Ablauf zur nächsten Station transportiert zu werden, oder von Hand montiert.

Der Produktionsablauf ist fast identisch mit dem anderer Hersteller. Der grösste Unterschied: Bei der sogenannten Hochzeit wird nicht der Motor mit der Karosserie verbunden, sondern eine Einheit aus Batterie, Motoren und Fahrwerk wird komplett automatisiert mit der Karosserie vereint.