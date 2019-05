In den letzten fünf Jahren hechelte der Schweizer Alpentourismus der österreichischen Konkurrenz hinterher. Dies galt für Hotelübernachtungen oder die Zahl der Skifahrertage. Eine neue Studie der Grossbank UBS zum alpinen Markt für Ferienwohnungen ergibt nun ein geteiltes Bild. Insgesamt stagnierten die Preise für Ferienwohnungen in der Schweiz, in Österreich stiegen sie stark an. Doch die teuersten Destinationen in der Schweiz sind noch immer gefragter als jene in Österreich.

St. Moritz in Graubünden beispielsweise preist sich an als «Treffpunkt der aristokratischen, internationalen Oberschicht». Vor 150 Jahren habe man eigenhändig den Wintertourismus begründet. Dieses Selbstverständnis hat in den letzten Jahren zwar arg gelitten. Gäste blieben weg, die Zahl der Logiernächte ging zurück. Ferienwohnungen werden zu tieferen Preisen angeboten als vor fünf Jahren.

Das Gedröhn der Ferraris

Doch St. Moritz zählt noch immer zur Weltspitze. Nur in Aspen in den Rocky Mountains sind Luxusferienwohnungen deutlich teurer. Das österreichische Kitzbühel liegt weit zurück. Ähnlich sieht es aus, nimmt man klassische Ferienwohnungen als Massstab: Gemäss UBS sind die Preise in St. Moritz am höchsten im Alpenraum. Selbst am Berner Nobelort Gstaad wird weniger bezahlt. Kitzbühel kann erneut nicht mithalten. Und zuletzt gelang St. Moritz eine Wende: Es kamen wieder mehr deutsche Gäste, den Hotels lief es besser, Ferienwohnungen wurden wieder zu höheren Preisen angeboten.

Hier die Übersicht der teuersten Eigenheime auf der Karte: