Der neue Einzahlungsschein ist da: So bezahlen Sie Ihre Rechnungen künftig mit dem QR-Code

Was ist überhaupt ein QR-Code? Wie zahle ich als Rechnungsempfänger mit dem neuen Einzahlungsschein? Welche Zahlungsmöglichkeiten gibt es? Was muss ich als Rechnungsempfänger beim Bezahlen dringend beachten? Wie sieht die QR-Rechnung aus? Bleiben die alten Einzahlungsscheine weiterhin gültig? Wann werden die QR-Rechnungen in Umlauf gebracht? Warum wird überhaupt auf QR-Rechnungen umgestellt? 2012 begann man mit der Planung des neuen Einzahlungsscheins. Warum erscheint er erst jetzt?

Dank der QR-Rechnung werde das Zahlen einfacher. So wirbt der Finanzdienstleister SIX für den neuen Einzahlungsschein, der über einen sogenannten QR-Code verfügt. Was Sie als Konsument über die QR-Rechnung wissen müssen.

1. Was ist überhaupt ein QR-Code?

Quick-Response-(QR)-Codes sind schwarz-weisse Würfelmuster, die mit dem herkömmlichen Strichcode auf Produkten verwandt sind. In einem QR-Code lassen sich umfangreiche Informationen einbetten. QR-Codes kommen häufig bei der Post als digitale Briefmarken oder im Bahnverkehr auf digitalen Billets zum Einsatz.

2. Wie zahle ich als Rechnungsempfänger mit dem neuen Einzahlungsschein?

Für die Rechnungsempfänger wird es einfacher. Der neue Einzahlungsschein enthält einen QR-Code, der alle für die Zahlung notwendigen Informationen enthält. Er lässt sich per Smartphone, PC-Kamera oder einem Lesegerät erfassen. Damit fällt das mühselige Abtippen von Konto- und Referenznummer weg. Das Bezahlen werde dadurch schneller und weniger fehleranfällig, teilt die SIX mit. Wer will, kann die Kontoangaben aber noch immer manuell eingeben.

3. Welche Zahlungsmöglichkeiten gibt es?

Konkret haben Konsumentinnen und Konsumenten drei verschiedene Möglichkeiten, wie sie eine QR-Rechnung bezahlen können.

Via E-Banking: Das E-Banking auf dem Computer oder dem Laptop öffnen, den QR-Code mit der Computerkamera einscannen und die Zahlung mit einem Klick auslösen.

Via Mobile Banking: Die Mobile-Banking-App der eigenen Bank auf dem Smartphone öffnen, den QR-Code mit der eingebauten QR-Reader-Funktion der Smartphonekamera einscannen und mit einem Fingertipp die Zahlung auslösen.

Per Post: Die QR-Rechnung kann gleich wie ein bisheriger Einzahlungsschein auch am Postschalter und Einzahlautomaten bezahlt oder per Zahlungsauftrag im Couvert an die Bank bezahlt werden.

Grundsätzlich ist die Zahlung der QR-Rechnung auch bereits per Twint möglich. Der jeweilige Rechnungssteller muss diese Methode allerdings wollen und mit Twint als Zwischenvermittler vereinbart haben.