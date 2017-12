Clozel wurde für sie dabei zunehmend zum Risiko. Sie hatten Angst, der als stur und kapriziös geltenden Unternehmer könnte ihnen einen Strich durch die Rechnung machen und den Deal platzen lassen. Investierte Hedgefonds hatten im Markt mächtig Stimmung gegen Clozel gemacht. Sie wollten ihre Anteile im Zweifel einem interessierten Käufer andienen, um so eine Zweidrittelmehrheit zu bilden. Mit dieser wäre Actelion gezwungen gewesen, die Übernahme zu prüfen. Bereiteten sie Clozel schlaflose Nächte? Dazu sagt der 62-Jährige rückblickend nichts.

Jean-Paul Clozels Sturheit zahlte sich aus. Am Tag der Ankündigung im Januar, als die Tinte auf den Verträgen mit J&J kaum getrocknet war, sagte er zur «Schweiz am Sonntag»: «Mir war klar, wenn ich einer Übernahme zustimme, dann kann ich einen zweiten Fall Serono nicht verhindern.» Dort sei nach der Übernahme durch den Pharmariesen Merck nichts mehr von der alten Firma übrig geblieben.

J&J kriegt Konkurrenz

Die Frage war jedoch, wie das inhaltlich und verhandlungstechnisch mit J&J auszugestalten war – und wie Clozel die Amerikaner dafür gewinnen konnte. Denn die wollten für den stolzen Preis erst die ganze Actelion. Statt mit einer Unterschrift kam Clozel deshalb vor Weihnachten 2016 mit einem geplatzten Deal nach Hause. Der französische Pharmariese Sanofi nutzte die Gunst der Stunde. Beinahe, so heisst es aus gut unterrichteten Kreisen, wären die Franzosen zum Zug gekommen, hätten diese nicht noch in letzter Minute zusätzliche Forderungen gestellt. «Sans moi!», lautete Clozels Antwort.

Nach dem Verhandlungsaus in Paris wurde New York wieder zur Option. Clozel und J&J fanden zurück an den Verhandlungstisch. Die Amerikaner hatten begriffen, dass ihnen andere Bieter bei Actelion zuvorkommen könnten. New York und Allschwil verhandelten fortan exklusiv. Damit es keine bösen Überraschungen von dritter Seite mehr geben konnte. Der Deal musste klappen. Doch was war die richtige Struktur?

Die Idee kam Jean-Paul Clozel zusammen mit seiner Frau, als sie in der Bretagne am Strand spazierten. An einem Wochenende kurz vor dem Jahreswechsel hatten sie das Problem auf dem Weg der Küste entlang diskutiert. «Wir mussten eine Lösung finden, mit der alle glücklich sind. Wir wussten: Wenn wir ganz übernommen werden, dann funktioniert das nicht», sagte Clozel im Januar. Noch am Vortag verhandelte er bis zur letzten Minute in New York, unweit des J&J-Hauptsitzes, bevor er mit dem Flieger zurück in die Schweiz flog und an jenem Morgen des 26. Januars 2017 vor die Presse trat. Aus nächster Nähe verrieten seine Augen, dass er ziemlich müde war. Aber er war zufrieden.

Grosse Forschungspläne für 2018

Zufrieden ist Clozel heute auch mit den Fortschritten seiner neuen Firma Idorsia. Erst kürzlich erhielt das Biotech-Unternehmen von J&J eine erste Meilensteinzahlung über 230 Millionen Dollar für Aprocitentan, eine Arznei für Patienten mit Bluthochdruck in der Lungenarterie (PHA), bei denen bisherige Therapien nicht wirken. Der US-Konzern erwarb bei der Übernahme im Januar die Option, für diesen Wirkstoff eine Kooperation mit Idorsia einzugehen. «Ich denke, wir werden noch vor den nächsten Sommerferien mit der zulassungsrelevanten Phase der Forschung loslegen können», sagt Clozel. Auch weitere Wirkstoffe sollen 2018 in die finale Forschungsphase vorrücken, darunter ein Schlafmittel.

Zudem steigt das Ärztepaar Clozel in ein neues Therapiefeld ein. Letzte Woche verkündeten sie eine Forschungskooperation mit Roche. Zusammen wollen sie «eine neue Wirkstoffklasse in der Krebsimmuntherapie voranbringen». Diese steht noch am Anfang der Forschung.

Nicht weit entfernt von Allschwil, in den Basler Forschungslabors des Pharmakonzerns Roche, begann auch die Geschichte von Actelion. Jean-Paul und Martine Clozel waren 1997 mit weiteren Forschern aufgebrochen, um einen Wirkstoff auf eigene Faust gross rauszubringen. Einer, dem Roche keinen Erfolg bescheinigte und ihn aus der Pipeline warf. Actelion machte daraus Tracleer, eine Arznei gegen PHA. Sie wurde als Milliardenprodukt zum Hauptumsatzträger von Actelion. Das kommerzielle Geschäft im PHA-Bereich gehört nun J&J. Ob Clozel in der Forschung den Erfolg von Tracleer wiederholen kann, wird er zeigen müssen.