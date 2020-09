Der legendäre «Trans Europ Express» feiert sein Comeback – und hält auch in Aarau und Basel

Der Zug soll einmal täglich verkehren. In Basel würde der Badische Bahnhof genutzt. Die Abfahrt in Richtung Rom wäre um 15 Uhr, in Aarau um 15.30 Uhr und in Arth Goldau um 16.15 Uhr. In Rom soll der Zug um 22 Uhr ankommen. In Aarau und Arth Goldau würden Anschlüsse nach und von Zürich sichergestellt. In der Gegenrichtung soll die Fahrt von Aarau nach Amsterdam 7 Stunden und 15 Minuten dauern, von Basel nach Amsterdam weniger als sieben Stunden.

Die Züge sollen von einer neuen Gesellschaft betrieben werden, die zunächst von der französischen SNCF und der Deutschen Bahn gegründet würde. An ihr sollen sich weitere interessierte Bahnen beteiligen können. Explizit genannt werden die SBB.

Die SBB zeigen sich interessiert

Bei den SBB heisst es, bislang sei man noch nicht in die Pläne eingebunden worden. «Den Vorschlag, einen TEE über Grenzen hinweg zu organisieren, haben wir aber mit Interesse zur Kenntnis genommen», sagt ein Sprecher. «Wir sind offen und interessiert, zu diskutieren, wie wir mit einem solchen Angebot den internationalen Personenverkehr noch attraktiver und für die Bahnen wirtschaftlich ausgestalten können.»

Bis wieder TEE-Züge durch Europa fahren, sind aber noch viele offene Fragen zu klären. Das Bahnsystem in Europa besteht aus einer Vielzahl von verschiedenen Sicherungs- und Stromsystemen und Vorschriften. Je mehr Zulassungen ein Zug benötigt, desto mehr potenzielle Fehlerquellen weist er auf. Zudem sind Verbindungen mit einer so langen Dauer anfällig für Störungen aller Art und damit Verspätungen. Exemplarisch zeigt sich das am täglichen ICE von Hamburg nach Chur. In den letzten 30 Tagen endete dieser achtmal vorzeitig, in weniger als der Hälfte der Fälle kam er pünktlich am Zielort an.

Stadler: «Unsere Züge wären geeignet»

Für Schweizer haben die Pläne zudem den Nachteil, dass grosse Bahnhöfe wie Bern oder Zürich HB ausgelassen werden. Viele müssten darum erst an einen anderen Bahnhof fahren und dort auf den TEE umsteigen. Für Aarau oder Arth Goldau hingegen könnte Europa näher rücken, wenn es auf den Anzeigetafeln bald heisst: Nach Amsterdam, ohne Umsteigen.