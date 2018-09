Der amerikanische Staat als «Lender of last resort» (Kreditgeber der letzten Instanz) schritt ein und rettete die Grossbanken vor dem sicheren Untergang. In einer beispiellosen Rettungsaktion pumpten die US-Notenbank FED und das Finanzministerium unter dem langjährigen Goldman-Sachs-CEO Henry Paulson Milliarden in die maroden Bilanzen der Investmentbanken, die sich mit Immobilienkrediten massiv verspekuliert hatten. Damit verhinderten sie den totalen Finanz-Blackout.

Vor 10 Jahren groundete das globale Finanzsystem. Am 15. September 2008 ging die amerikanische Investmentbank Lehman Brothers pleite und löste damit eine Kaskade von Zusammenbrüchen aus. In den darauffolgenden Tagen kollabierten die US-Versicherung AIG, die Investmentbank Merrill Lynch, die von der Bank of America geschluckt wurde. Investmentbanken wie Goldman Sachs mussten per sofort ihre Rechtsform ändern, um nicht in den Strudel hineingezogen zu werden. Weltweit sackten Börsen ab, die Kreditmärkte froren ein und die Banken borgten sich gegenseitig kein Geld mehr aus. Die Welt der Finanzen verfiel in eine tiefe Schockstarre.

Gemäss jüngsten Forschungsergebnissen habe es den Riesenschock der Lehman-Pleite wohl gebraucht, um das politische Terrain für diese gigantische Rettungsaktion zu ebnen. In den Chefetagen der Unternehmen und in der Politik war man sich einig: Es darf kein zweites Lehman-Desaster geben. Auch in der Schweiz gab es keine nennenswerte Gegenwehr, als der Staat nur wenige Wochen später die UBS mit Steuermilliarden rettete. Marktliberale Stimmen, die sich vehement gegen Stützungsmassnahmen aussprachen, blieben einsame Rufer in der Wüste.

Doch für Lehman Brothers, die über 100 Jahre zuvor von deutschen Einwanderern gegründet wurde, kam jede Hilfe zu spät. Zehntausende Anleger verloren mitunter ihr gesamtes Erspartes oder ihre Pension. Besonders hoch waren die Verluste für Schweizer Anleger. In ihren Depots befanden sich sogenannte Lehman-Papiere, strukturierte Finanzprodukte, welche die US-Investmentbank herausgegeben hatte und von Schweizer Banken verkauft wurden. Am 15. September hatten diese Papiere plötzlich keinen Wert mehr.

Die Lehman-Pleite wurde so zum grössten Schockerlebnis für Schweizer Anleger. Und die Pleite ist eng mit einer Schweizer Grossbank verknüpft, der Credit Suisse. Keine andere Bank hatte auch nur annähernd so viele Lehman-Opfer unter ihren Kunden, keine verkaufte die Papiere so aggressiv wie die Bank vom Paradeplatz. Besonders brisant: Die Credit Suisse hatte noch kurz vor der Pleite unzählige Lehman-Produkte in die Depots ihrer Kunden gelegt. Sie tat dies zu einem Zeitpunkt, als andere Banken davon Abstand nahmen, weil man jederzeit damit rechnen musste, dass die Wall-Street-Bank in Konkurs gehen könnte. Die Pleitewahrscheinlichkeit, die sich mittels Credit-Default-Swaps-Kontrakten messen lässt, war schon Monate vor dem Untergang von Lehman deutlich erhöht.

Der Gesamtschaden war immens: Die Finanzmarktaufsicht (Finma) kam 2009 in einem geheimen internen Bericht zu folgendem Ergebnis: «Gesamthaft dürfte der Ausfall Lehmans über 4 Milliarden Franken an ursprünglich investierten Nennwerten strukturierter Produkte in Kundendepots von Schweizer Banken betroffen haben.» Insgesamt waren in der Schweiz 20'000 Anleger betroffen, unter ihnen 10'000 Kunden der CS. Sie verloren insgesamt 1,3 Milliarden Franken.

Der Geheimbericht 2010, aus dem damals die Zeitung «Sonntag» (heute «Schweiz am Wochenende») zitierte, sparte nicht mit Kritik an der CS: Die Konzentration von Lehman-Produkten bei CS-Kunden war laut Finma «alarmierend» hoch. Auffallend sei zudem der sprunghafte Anstieg von Lehman-Produkten im Juni 2008, als die Bank bereits in Schieflage war. Die Finma kritisierte in scharfen Worten auch das knausrige Angebot der Bank an ihre Kunden. Ursprünglich schlug die CS vor, nur solche Kunden zu entschädigen, deren Lehman-Anteil am Kundenvermögen mehr als 50 Prozent betrug. «Die 50-Prozent-Hürde erscheint fragwürdig, bereits ein Klumpenrisiko von 15 Prozent wäre klar problematisch», heisst es im Finma-Bericht.

Fragwürdige Rolle der Finma

Im Fazit des Berichts hiess es: «Bei der CS scheinen verschiedene Schwachstellen in der Organisation und den Prozessen zu bestehen. Im Vergleich zu anderen Banken verkaufte sie überdurchschnittlich viele strukturierte Produkte an Retailkunden. Hier und in anderen Bereichen fällt die Credit Suisse im Vergleich zur UBS ab.»

Hätte der damalige «Sonntag» nicht darüber berichtet, wäre der interne Finma-Bericht wohl nie an die Öffentlichkeit gelangt. Für die Allgemeinheit bestimmt war nur ein im März 2010 publizierter Schlussbericht. Allerdings kam dieser zum Teil zu völlig anderen Befunden als der frühere Bericht. So schrieb die Finma im internen Papier: «Es fragt sich grundsätzlich, ob strukturierte Produkte für Retailkunden geeignete Anlageinstrumente sind.» Im öffentlichen Schlussbericht kam sie zu einer gegenteiligen Einschätzung: «Die Finma kam zum Schluss, dass kapitalgeschützte strukturierte Produkte an sich für einen Vertrieb an Retailkunden geeignet sind.»

Im früheren Bericht kritisierte die Finma zudem, dass in den Verkaufsunterlagen der CS nicht deutlich auf den Emittenten (Lehman Brothers) hingewiesen wurde. «Es stellt sich die Frage, ob Kunden ohne grosse Geschäftserfahrung vorliegend nicht in guten Treuen davon ausgehen konnten, dass es sich bei den erworbenen Produkten der Lehman um CS-Produkte handelte.» Im Schlussbericht stand dann: «In allen Dokumenten wies die CS auf die Emittentin und das Emittentenrisiko hin, allerdings nicht sehr prominent.» Die krassen Unterschiede zwischen den Berichten hatten ein politisches Nachspiel. Philipp Müller, damals noch Nationalrat (AG/FDP), verlangte vom Bundesrat Aufklärung und reichte eine Interpellation ein. Er erhielt die lapidare Antwort: «Die beiden Berichte entstanden in unterschiedlichen Phasen der Untersuchungen.» Sie liessen sich «deshalb nach Dafürhalten des Bundesrats nicht vergleichen». Deckungsgleich argumentierte damals auch die Credit Suisse.

Und der Anlegerschutz?

Die leidvolle Erfahrung, die Tausende Anleger mit Lehman-Produkten machten, führte in der Schweiz und der EU zu einer Reihe von Gesetzesinitiativen, die zum Ziel hatten, den Anlegerschutz zu stärken. Zehn Jahre nach dem Konkurs befindet sich mit dem Finanzdienstleistungsgesetz (Fidleg) eine entsprechende Vorlage in der politischen Schlusskurve. Ergreift niemand das Referendum, tritt die Vorlage auf Anfang 2020 in Kraft.

Doch vom ursprünglichen Anliegen, den Anlegerschutz zu stärken, ist nicht mehr viel übrig geblieben. Laut der renommierten Bankenrechtsprofessorin Susan Emmenegger wird der Anlegerschutz sogar ins Gegenteil gekehrt. Bisher mussten die Banken bei jeder Empfehlung etwa sicherstellen, dass ein Kunde die Risiken versteht und dass das empfohlene Produkt seinen Anlagezielen entspricht. Im Falle einer falschen Beratung konnte der Kunde die betreffende Bank vor einem Zivilgericht verklagen und zur Rechenschaft ziehen.

Neu sogar noch schwächer

Mit dem neuen Fidleg ist die Bank nur noch zu einer «Angemessenheitsprüfung» verpflichtet. «Das ist eine Carte blanche für die Empfehlung von spekulativen Anlagen mit hohen Kommissionsgebühren», schrieb Emmenegger einem Beitrag in der NZZ. Auch weitere Anlegeranliegen wurden weggewischt: Finanzberater sollen nicht beweisen müssen, dass ihre Beratungen korrekt waren. Im Gegenteil: Die Beweislast soll nun beim Kunden liegen. Der Vorschlag, wonach Kleinanleger bei einer Klage kein Geld mehr vorschiessen müssen, wurde ebenfalls fallengelassen. Zudem können Kleinanleger sich nicht zusammenschliessen und gemeinsam gegen Banken und Versicherungen klagen.

Am Bankiertag diese Woche lobte Herbert Scheidt, der Präsident Bankiervereinigung, das neuen Gesetz. Die Schweiz erhalte eine «moderne Finanzmarktgesetzgebung» mit einem «wirksamen Anlegerschutz», sagte er. Seine Organisation habe sich «federführend in einer breiten Allianz von Wirtschaftsverbänden» für Fidleg starkgemacht» – und es dank intensivem Lobbying auch im Parlament durchgebracht – hätte er noch anfügen können.