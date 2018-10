Der Frust der Panalpina-Aktionäre ist gross. Seit Jahren mit dabei, reicht es ihnen nun. Letzte Woche forderten sie den Rückzug von Verwaltungsrats-Präsident Peter Ulber und Vize-Präsident und FDP-Nationalrat Beat Walti. «Wir haben schon an der letzten GV gegen Ulber gestimmt», sagte Lars Förberg in einem Interview mit der «Bilanz». Die Message ist klar: nur ohne das Duo Ulber und Walti geht es mit dem Basler Logistikunternehmen aufwärts. Der Einfluss der grossen Aktionäre auf die Gesellschaft ist aber begrenzt. Und: Konsequent verhalten sie sich nicht.

Der beschränkte Einfluss der Aktionäre hat vor allem mit einer Vinkulierung der Aktien zu tun. Diese verhindert, dass Anteilseigner zu mehr als 5 Prozent des Stimmrechts kommen. Die beiden Grossaktionäre Cevian und Artisan vereinen heute zwar über 20 Prozent der Aktien unter sich. Beide hatten gegen die Wiederwahl von Ulber gestimmt. Aber halt nur mit 10 Prozent der Stimmrechtsanteile.

Das reichte bei weiten nicht, um Ulber in Bedrängnis zu bringen. Auch wenn Panalpina weiter nicht gut performt. Ein Grossteil der Stimmrechte liegt bei der Ernst Göhner Stiftung mit Sitz in Zug. Ohne deren Unterstützung ist es unmöglich, irgendetwas zu ändern. Die Stiftung lässt sich von Ulber und Walti bei Panalpina vertreten, beide sitzen auch im Stiftungsrat. Förberg sagte, er habe viel Geduld gehabt mit dem Verwaltungsrat. Nun setze man aber Druck auf. Der plötzliche Meinungsumschwung wird trotz der beschränkten Einflussnahme im Verwaltungsrat und an der GV gehörig Druck auf Ulber und Walti ausüben.