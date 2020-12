Der Hackerangriff auf SolarWinds: Die USA ist beunruhigt, Russland dementiert

Die Liste der Opfer wird immer länger. Der IT-Konzern Cisco Systems, der Chip-Hersteller Intel, das Software-Unternehmen VMware und die Prüfgesellschaft Deloitte sollen die Orion-­Plattform des US-Unternehmens SolarWinds installiert haben, die mit Malware infiziert ist. Dies berichtete am Montag das Wirtschaftsblatt «The Wall Street Journal». Die Zeitung hat bisher zwei Dutzend Unternehmen und Organisationen identifiziert, auf deren Computersysteme sich die Hacker mit Hilfe der Malware Zugriff verschafft hätten. Die «Schweiz am Wochenende» berichtete am Samstag von rund 30 potenziell betroffenen Schweizer Firmen.

Die US-Unternehmen sagten dem «Wall Street Journal» in ­ersten Stellungnahmen, es lägen bisher keine Beweise dafür vor, dass sich Hacker Zugriff auf ihre IT-Infrastruktur verschafft hätten. So gab ein Deloitte-­Sprecher bekannt, der Wirtschaftsberater habe keinen «unbefugten ­Zutritt» auf das fir­meneigene Computersystem festgestellt. Ähnlich haben auch die Schweizer Firmen argumentiert.

Keine Angaben über die Beute der Angreifer

Diese Aussage ist charakteristisch für diese Hacker-Attacke. Obwohl das Ausmass ­beispiellos ist, und auch sechs amerikanische Ministerien erfolgreich infiltriert wurden, gibt es bis jetzt keine Angaben über die Beute der Cyberangreifer. Das ist höchst ungewöhnlich. Als chinesische Hacker in den Jahren 2013 bis 2015 Zugriff auf die IT-Infrastruktur der Bundesbehörde Office of Personnel Management (OPM) hatten, sickerte schnell durch, dass sich die Täter primär für Personaldossiers und Fingerabdrücke interessiert hätten. Diese Operation war wohl auch ein Vergeltungsschlag der Chinesen gegen eine Attacke der amerikanischen NSA (National Security Agency), die sich ab 2007 Zugriff auf die Computer des Technologieherstellers Huawei verschaffte.