Der Flughafen-Zürich-Chef im Interview: «Unsere Erträge sind um 97 Prozent eingebrochen»

Der Bundesrat greift den Airlines unter die Arme. Auch die Landesflughäfen hätten Anspruch auf Staatshilfe. Greifen Sie zu?

Stephan Widrig: Nein, unser Ziel ist es, dass wir aus eigener Kraft durch diese Krise gehen können. Ich begrüsse aber, dass der Bund Überbrückungskredite den Airlines und anderen systemrelevante Luftfahrt-Firmen anbietet, die diese Krise sonst nicht durchstehen könnten.

Der Flughafen Zürich ist derzeit praktisch leer. Ewig können Sie diese Phase nicht aus eigener Kraft stemmen.

Wir sind ein finanziell gesundes Unternehmen, und Stand heute glauben wir, dass wir es ohne staatliche Hilfe schaffen werden. Aber das hängt natürlich davon ab, wie lange der internationale Reiseverkehr stillsteht.

Und wenn er länger stillsteht?

Wir gehen von einer langsamen Erholung in einigen Monaten aus.

Zirka?

Das kann ich schlicht und einfach derzeit nicht sagen. Auch wenn in der Schweiz die Regelungen im Alltag gelockert werden, wird es in der Luftfahrt länger dauern, bis wir zur Normalität zurückkehren. Denn für alle internationalen Destinationen braucht es schliesslich Einreisebewilligungen. Und manchen Ländern in Europa und vielleicht auch den USA steht das Schlimmste erst noch bevor. Die internationalen Reisebeschränkungen werden nicht so rasch verschwinden.

Swiss-Chef Thomas Klühr rechnet mit 75 Prozent des normalen Flugvolumens bis Ende Jahr. Realistisch?

Da wage ich keine Prognose. Die nächsten Monate werden aber nach wie vor stark beeinträchtigt sein von der Krise. Ich hoffe auf eine signifikante Erholung gegen Ende Jahr.

Der Flughafen Zürich ist eine börsenkotierte Firma, an dem der Kanton Zürich zu einem Drittel beteiligt ist. Trotz der Krise wollen Sie eine Dividende auszahlen. Halten Sie an dieser Politik fest?

Dieser Entscheid obliegt der Generalversammlung. Der Verwaltungsrat wird die Anträge für die verschobene Generalversammlung der aktuellen Lage entsprechend überprüfen und dabei auch die heutige Situation und die Entwicklung der betriebswirtschaftlichen Auswirkungen auf unser Geschäft und auf unsere Finanzlage berücksichtigen.