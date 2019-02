Zehn Anwälte sitzen im Gerichtssaal. Der Raum ist schmucklos, der Teppich grau. Schauplatz ist das Obergericht Aargau. Verhandelt wird seit Mittwoch der Betrugsfall der ASE Investment AG. Die drei Buchstaben, die für Anlage, Sicherheit und Ertrag stehen, sind den Geschädigten in schmerzhafter Erinnerung. Die Vermögensverwalterin mit Sitz in Frick hat knapp 2000 Anleger um rund 170 Millionen Franken erleichtert. Nach dem Fall Behring handelt es sich um einen der grössten Fälle von Anlagebetrug in der Schweiz. Der Grund, weshalb das Schneeballsystem während sechs Jahren nicht aufgeflogen ist, hat einen Namen: Martin Schlegel. Der heute 52-Jährige war Geschäftsführer der ASE und hat alles getan, um nicht aufzufliegen. «Es lagen alle Zeichen auf dem Tisch», sagt Schlegel vor Gericht. «Eigentlich hätten es alle sehen können, wenn sie die richtigen Fragen gestellt hätten.» Gestellt wurden aber die falschen Fragen. Dabei blinkten die Warnsignale wiederholt und mehrfach.

Die unglaubliche Betrugsgeschichte nimmt ihren Anfang um die Jahrtausendwende. Damals ist die ASE ein kleiner Fisch. Die Vermögensverwalterin legt das Geld ihrer Kunden vorwiegend in Aktienfonds an. Der damalige Geschäftsführer sucht jemanden, der sich mit dem Handel von Währungen auskennt. Fündig wird er 1998 im Ex-Bankverein-Mann Schlegel. Zu jener Zeit kommt auch Simon Müller an Bord, ein ausgebildeter Treuhänder. Er übernimmt die Administration, insbesondere die Buchhaltung. Müller wird später Verwaltungsratspräsident der ASE. Das Drama nimmt seinen Lauf, als Schlegel und Müller voll auf Devisenhandel setzen. Der dritte im Bund, der Müller und Schlegel angestellt hat, zieht sich zurück und wandert nach Zypern aus. Schlegel handelt mit Dollars, er sichert seine Geschäfte mit Optionen ab. Erste Verluste verursacht Schlegel 2006, der grosse Bruch folgt ein Jahr später. Die US-Notenbank Fed senkt überraschend die Zinsen, Schlegel wird auf dem falschen Fuss erwischt.

Die gütige Mithilfe der BKB Das Debakel bleibt Schlegels Geheimnis. «Ich habe mich wahnsinnig für den Verlust geschämt», sagt er. Statt den Kunden reinen Wein einzuschenken, präsentiert er einen kleinen Gewinn. Nach dem Verlust macht Schlegel mit grossen Devisengeschäften Schluss. Mit Hochrisiko-Aktien setzt er auf den schnellen Gewinn und hofft, damit die Kurve zu kriegen. Das Resultat: Totalausfall. Um die angehäuften Verluste vor den Kunden zu verstecken, eröffnet Schlegel geheime Konten in kanadischen Dollars (CAD). Auf diesen häuft er die Verluste an, diese Auszüge erhalten die Kunden aber nie, da er sie aussortiert. Die Anleger sehen nur die Gewinne auf ihren Franken-Konten. Dies unter gütiger Mithilfe der Basler Kantonalbank (BKB), wo viele Konten der Kunden geführt werden. Auf Anweisung Schlegels gehen die Auszüge nicht direkt an die Kunden, sondern an die ASE.