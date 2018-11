Von den Lohnerhöhungen profitierten Mitarbeitende im Verkauf und in der Logistik schwerpunktmässig am stärksten, teilte Denner am Freitag mit. Daneben kämen die Erhöhungen auch jüngeren Mitarbeitenden und jenen, deren Löhne unter dem Durchschnitt lägen, zugute. Denner belohne mit der Erhöhung das grosse Engagement seiner Mitarbeitenden.

Denner befindet sich mit seinem Plan in guter Gesellschaft im Schweizer Detailhandel: Coop hebt die Lohnsummer um 1,0 Prozent an. Die Migros erhöht die Löhne zwischen 0,5 und 1,0 Prozent. Beide setzen ebenfalls auf individuelle Erhöhungen, womit sie sich Kritik der Gewerkschaften eingehandelt haben.

Denn aufgrund der Teuerung dürften Angestellte ohne Lohnerhöhung an Kaufkraft verlieren. Die Schweizerische Nationalbank rechnet etwa für dieses Jahr mit einer Inflation von 0,8 Prozent. Die Discounter Lidl und Aldi haben ihre Lohnerhöhungen für das nächste Jahr noch nicht bekannt gegeben.

Vaterschaftsurlaub von zehn Tagen

Weiter kündigte Denner an, den Vaterschaftsurlaub aufzustocken. Väter können neu zehn statt zwei Tage bezahlten Vaterschaftsurlaub beziehen. Zudem besteht die Möglichkeit, den Vaterschaftsurlaub mit bis zu zwei Wochen unbezahltem Urlaub zu verlängern.

Derzeit ist eine Volksinitiative für einen vierwöchigen Vaterschaftsurlaub hängig. Das Parlament könnte jedoch zuvor noch als indirekten Gegenvorschlag einen Vaterschaftsurlaub von zwei Wochen einführen. Zuletzt machte die Bildungskommission des Nationalrats den Weg dafür frei. Die Ständeratskommission kann nun eine Gesetzesänderung ausarbeiten.