Das gestrige Votum war umso deutlicher, als es mit einer sehr hohen Stimmbeteiligung zustande kam. Fast 76 Prozent aller Aktienstimmen waren an der Versammlung vertreten. Ein verschwindend kleiner Teil davon entfiel auf die anwesenden 1254 Aktionäre. Sie bemühten sich nach Basel in die St. Jakobshalle, um den Erklärungen von Präsident Axel Weber und Chef Sergio Ermotti zu lauschen.

Die UBS-Aktionäre haben dem Verwaltungsrat und der Konzernleitung an der Generalversammlung in Basel einen Denkzettel verpasst. 41,6 Prozent der Eigentümer stimmten gegen deren Bankführung. 16,7 Prozent enthielten sich der Stimme.

Ungeachtet dessen verteidigte der Deutsche den eingeschlagenen Kurs, den Streitfall gerichtlich durchzustehen und die Möglichkeit eines aussergerichtlichen Vergleichs auszuschlagen. Eine solche Einigung sei in einer für die Aktionäre akzeptablen Form gar nicht möglich gewesen. Zudem habe der Prozess auch in keiner Weise gezeigt, dass die UBS die damals geltenden Vorschriften verletzt habe.

Ein gutes Dutzend von ihnen ergriff das Mikrofon, um sich einmal mehr über die hohen Gehälter und Boni der Verantwortlichen zu beklagen. Diese stehen schräg in der Landschaft, wenn man sich den zuletzt starken Rückgang des Aktienkurses und die hohen finanziellen Risiken im laufenden Rechtsstreit um mutmassliche Beihilfen zum Steuerbetrug in Frankreich vor Augen führt.

Chefjurist Markus Diethelm liess in seinen Ausführungen zum Fall durchblicken, auf welcher Grundlage sich die Bank in Frankreich weiter verteidigen will. 2004 hatte die EU mit Drittstaaten wie der Schweiz ein sogenanntes Zinsbesteuerungsabkommen zur Bekämpfung der Steuerhinterziehung abgeschlossen. Die UBS wird sich nun auf den Standpunkt stellen, dass für die vielen in dem Abkommen verbliebenen Steuerschlupflöcher die EU in ihrer Gesamtheit verantwortlich war und eine französische Einzelposition deshalb nicht vertretbar ist.

Der US-Stimmrechtsberater ISS hatte ihren Kunden im Vorfeld der Generalversammlung empfohlen, der UBS-Spitze die Entlastung zu verweigern. Dies würde mögliche rechtliche Schritte wie Verantwortlichkeitsklagen gegen die Führung der Bank zu einem späteren Zeitpunkt ermöglichen.