«Als gestern Morgen früh die Polizei vor der Tür stand, war das für mich ein Schock». Mit diesem Statement wandte sich Pierin Vincenz am Mittwoch über einen Sprecher an die Öffentlichkeit. Er tat dies zu einem Zeitpunkt, als er bereits von der Staatsanwaltschaft in Zürich vernommen wurde. Diese gab nur Minuten zuvor bekannt, dass sie aufgrund einer im Dezember eingereichten Strafanzeige der Aduno Holding ein Strafverfahren wegen ungetreuer Geschäftsbesorgung eröffnet habe.

Das Verfahren richtet sich gegen den ehemaligen Verwaltungsratspräsidenten Vincenz und ein weiteres ehemaliges Mitglied des Verwaltungsrates der Aduno sowie gegen drei weitere Personen aus deren beruflichem Umfeld. Im Rahmen der Ermittlungen sei es am Dienstag zu «diverse Hausdurchsuchungen» gekommen, so eben auch in Niederteufen AR, wo der ehemalige Raiffeisen-Chef wohnt.

Offenbar verbrachten Vincenz und die anderen vier Beschuldigten die Nacht auf Mittwoch in Gewahrsam in Zürich. Gestern wurden sie den ganzen Tag von der Staatsanwaltschaft verhört. Corinne Bouvard, die Sprecherin der Oberstaatsanwaltschaft, bestätigte gegenüber der «Nordwestschweiz», dass es sich bei dem namentlich nicht genannten ehemaligen Verwaltungsratsmitglied um Beat Stocker handelt. Dieser ist langjähriger Geschäftspartner von Vincenz und war während Jahren CEO und Delegierter des Verwaltungsrats von Aduno.

Beschuldigte sind engste Partner

Die Identitäten der drei weiteren Beschuldigten wollte die Sprecherin nicht bestätigen. Mutmasslich handelt es sich um einen langjährigen Anwalt und Geschäftskollegen von Vincenz und Stocker sowie zwei Partner der Beteiligungsgesellschaft Investnet. Bis Redaktionsschluss war nicht bekannt, ob die Beschuldigten auf freien Fuss gesetzt oder ob sie in Untersuchungshaft genommen wurden.