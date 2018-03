Der Entscheid, dass Matter in Pension geht, fiel an einer Sitzung vom Donnerstag, wie die SRG mitteilte. Der Regionalvorstand der SRG Deutschschweiz habe dies in Absprache mit dem Generaldirektor der SRG, Gilles Marchand, beschlossen.

Die Suche nach der Nachfolgerin oder dem Nachfolger beginnt offiziell im April. Der Regionalvorstand wird die Stelle extern ausschreiben und danach einen Kandidaten oder eine Kandidatin nominieren und dem Verwaltungsrat der SRG zur Wahl empfehlen. Die Wahl des neuen Chefs soll dann Ende 2018 erfolgen.

Marchand zeigte sich in der Mitteilung erfreut, dass Matter weitermacht, bis die Nachfolge geregelt ist. Für die umsichtige Planung der Reformschritte bis Juni und den raschen Start der Umsetzung bereits im zweiten Halbjahr 2018 sei es von grosser Bedeutung, dass die Direktion ohne Unterbruch handlungsfähig sei.

Chef seit 2011

Matter leitete das SRF seit der Fusion von Schweizer Radio DRS und Schweizer Fernsehen im Jahr 2011. In diesen sieben Jahren veränderten sich die Sender stark, sowohl intern als auch nach aussen. Intern führte Matter unter anderem die Konvergenz von Radio und Fernsehen ein. Das Publikum wiederum erhielt neue Formate, wie etwa "Der Bestatter" und "Wilder".

"Besonders wichtig war für mich, dass wir die Herausforderungen um die Abstimmung vom 4. März so gut bewältigt haben", wird Matter in der Mitteilung zitiert.