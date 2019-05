Die zweite Säule im Schweizer Vorsorgesystem ist sanierungsbedürftig. Das ist bekannt. Eine positive Überraschung ist in diesem Zusammenhang, wie gut das von den hohen gesetzlich vorgegebenen Zinsverpflichtungen gestresste System den Axa-Knall bewältigt hat. Im April 2018 hatte die Marktführerin Axa den Ausstieg aus dem teuren Geschäft mit sogenannten Vollversicherungslösungen in der obligatorischen beruflichen Vorsorge (BVG) angekündigt. Solche Lösungen sind ausgesprochen beliebt bei KMU. Der Versicherer übernimmt darin nebst der Bewirtschaftung der angesparten Vorsorgegelder auch das gesamte Anlagerisiko. Seit der Finanzkrise werden Vollversicherungslösungen stark nachgefragt, weil sie den KMU einen Schutz vor dem Risiko teurer Sanierungsmassnahmen bieten. Die Versicherer stehen bei der Annahme neuer Kunden aber seit langem auf der Bremse. Zur Deckung der Anlagerisiken müssen sie viel Eigenkapital vorhalten, das eine vergleichsweise geringe Rendite für die Aktionäre abwirft.

Tiefere Prämien, höhere Risiken

Einige tausend Arbeitgeber haben 2018 das Angebot von Axa verworfen, in eine teilautonome Lösung zu wechseln. Dort sind die Prämien zwar tiefer, dafür die Risiken höher. Es war zu befürchten, dass viele dieser Firmen auf der Suche nach einer gleichwertigen Anschlusslösung bei den fünf verbliebenen Anbietern im freien Markt – Swiss Life, Baloise, Helvetia, Allianz Suisse und Pax – keinen neuen Vertrag erhalten würden. Die Rede ist von kleinen Handwerks- und Gewerbebetrieben. Diese gehören typischerweise nicht zu den Zielkunden privater BVG-Anbieter. Die Mitarbeitenden solcher Firmen beziehen im Durchschnitt eher geringe Löhne, und sie leisten eine Arbeit, die oft mit Risiken verbunden ist. Derartige Unternehmen sind für die Versicherer unattraktiv, wenn sie eine Vollversicherungslösung haben. Die hohen gesetzlichen Zinsverpflichtungen im BVG, die nur für den obligatorisch zu versichernden Teil des Lohnes und bis 85'000 Franken im Jahr gelten, fallen hier stark ins Gewicht.

Stiftung wächst stark

Für diese Klasse von KMU gibt es ein Auffangnetz. Die privaten Versicherer mussten die Stiftung «Auffangeinrichtung BVG» 1983 auf Geheiss des Gesetzgebers gründen, um am damals noch aussichtsreichen BVG-Markt teilnehmen zu dürfen. Ursprünglich war die Stiftung primär dafür gedacht, schwer versicherbare Risiken wie jene von Zirkusartisten aufzunehmen. Es ist die einzige Vorsorgeeinrichtung in der Schweiz, die keinen Antragsteller ablehnen kann, sofern dieser die gesetzlichen Anforderungen erfüllt. Heute ist sie ein Sammelbecken, in dem sich auch viele gewöhnliche KMU wiederfinden, die im freien Markt nicht unterkommen.

Die Auffangeinrichtung wächst seit Jahren kräftig. Die Zahl der angeschlossenen Betriebe in der beruflichen Vorsorge ist seit 2010 um mehr als ein Drittel auf über 30'000 gestiegen. Dies sei ein klares Zeichen dafür, dass der Markt nicht funktioniere, schreibt die Stiftung im aktuellen Jahresbericht. Deshalb ist die Erleichterung gross, dass der Exodus der Axa-Kunden die ungewollte Geschäftsexpansion nicht zusätzlich angetrieben hat. Zwar erwartet die Stiftung nach eigenen Angaben einen Drittel mehr Meldungen von Betrieben, die ihre bestehenden BVG-Verträge nicht verlängern konnten oder wollten. Die grosse Mehrheit betrifft ehemalige Axa-Kunden. Trotzdem kann die Stiftung bereits heute feststellen, dass nur wenige bei ihr hängenbleiben.

Würde jedoch ein weiterer Vollversicherungsanbieter aussteigen und eine neue Mutationswelle auslösen, wäre dies anders. Fachleute gehen davon aus, dass die Auffangstelle in einem solchen Fall viele zusätzliche Anschlüsse verkraften müsste.

Schon jetzt versichert die Stiftung rund 30'000 Betriebe, die in einem gesunden Markt eigentlich bei einer Versicherung Anschluss finden müssten. Das entspricht rund 15 Prozent der KMU, die derzeit bei den von den Versicherern betriebenen Sammeleinrichtungen angeschlossen sind. Dieser Anteil hat in den vergangenen Jahren laufend zugenommen, und der Druck auf das System erhöht sich. Während die im Wettbewerb stehenden Versicherungen und Sammelstiftungen eine zunehmend restriktive Politik bei der Annahme neuer Kunden betreiben, landen immer mehr Kleinstfirmen durch Zwangsanschlüsse bei der Auffangeinrichtung. Viele können die Beiträge nicht zahlen und müssen betrieben werden. Die Auffangeinrichtung stellt rund 1800 Konkursbegehren im Jahr, was mehr als 10 Prozent aller Schweizer Konkurse entspricht. Ein nächster Stresstest droht, wenn sich das Klima an den Finanzmärkten verschlechtert und die Nachfrage der KMU nach Vollversicherungslösungen wieder zunimmt. Viele kämen nicht darum herum, bei der Auffangeinrichtung anzuklopfen. Gut möglich, dass diese dann ihre jetzt schon hohen Beiträge weiter anheben müsste.