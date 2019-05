In der Schweiz spielen anscheinend vergleichbare Mechanismen, wie eine Erhebung von Iazi zeigt. Das Immobilienberatungsunternehmen hat untersucht, wie der Referenzzins sich in den letzten zehn Jahren ausgewirkt hat. Als er 2017 zuletzt nachgab, erhielten nur zwei von zehn Mietern eine Reduktion, im Jahr 2012 waren es drei von zehn. Doch als zuvor der Referenzzins im Jahr 2008 zweimal anstieg, erhielten auch nur zwei beziehungsweise drei von zehn Mietern eine Erhöhung. Die meisten Eigentümer neigen dazu, die Mieten gleich zu lassen.

Diese vermeintliche Trägheit ist keine Schweizer Spezialität. Ein ähnliches Phänomen ist in den USA zu beobachten, was die Neugier von dortigen Notenbanken-Ökonomen geweckt hat. Ihre Studie legt nahe: Die Mieter haben einen guten Grund, nicht bei jeder Gelegenheit auf Mietsenkungen zu drängen. Denn umgekehrt nutzen auch viele Eigentümer nicht jede Gelegenheit für Erhöhungen.

«Gigantische Unterschlagung»

Dieser Ansicht ist der Mieterverband. Ihm geht es nicht nur um die Bestandesmieten. Die Mieten seien insgesamt zu hoch. Also die Bestandesmieten: Das was ein Mieter bezahlt, wenn er in der gleichen Wohnung bleibt. Und die Angebotsmieten: das, was ein Mieter hinlegen muss, wenn er eine neue Wohnung suchen muss. Gemäss Mieterverband hätten sich auch die Angebotsmieten nach dem Referenzzins zu richten. Die Mieten seien zu Unrecht um 2,5 Milliarden gestiegen in den letzten zehn Jahren. Sie sollten 7 Milliarden tiefer liegen. Eine «gigantische Unterschlagung» sei dies.

Auf der rechten Seite des politischen Spektrums kann man dieser Sichtweise naturgemäss wenig abgewinnen. So wird dem Mieterverband meistens entgegengehalten, dass man den Markt spielen lassen müsse. Ansonsten könne beispielsweise ein chronisches Unterangebot an Wohnungen entstehen. Weil sich das Bauen neuer Wohnungen nicht genügend rentiere. Dass zuletzt deutlich mehr Wohnungen erstellt wurden, auch in Grosszentren wie Zürich – das wird als Beleg für einen funktionierenden Markt gesehen.