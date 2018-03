Trotz fortschreitender Digitalisierung: Nur wenige Schweizerinnen und Schweizer bezahlen per Smartphone. Das zeigt eine Umfrage des Internet-Vergleichsdienstes Comparis, welche am Montag publiziert wurde.

Nur 1,2 Prozent der Befragten gaben in der Umfrage an, das Handy als Zahlungsmittel zu bevorzugen. Knapp zwei Drittel der Umfrageteilnehmer nutzen das Zahlen per Handy überhaupt nie. Das Bezahlen mit dem Handy wird von den Schweizer Banken (Twint) sowie Techkonzernen wie Apple, Samsung oder Google immer wieder mit aufwändigen Werbekampagnen propagiert – bislang ohne nennenswerten Erfolg.

«Die Bezahlung mit dem Smartphone erscheint vielen Nutzern kompliziert, wozu die drei untereinander inkompatiblen Systeme Apple Pay, Twint und Samsung Pay in der Schweiz massgeblich beitragen», wird Jean-Claude Frick, Telecom-Experte bei Comparis.ch, in der Mitteilung zur Umfrage zitiert. Klarer Marktführer bei den mobilen Bezahldiensten in der Schweiz ist Twint, das für Android und iOS verfügbar ist und von grossen Online-Shops wie Digitec unterstützt wird. Im Gegensatz zu Samsung Pay und Apple Pay ist Twint direkt an das Bankkonto des Nutzers gekoppelt, man braucht also keine Kreditkarte.