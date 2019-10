Was wird gemessen?

Untersucht wird das «langfristige Wirtschaftspotenzial», «dass massgeblich durch die Rahmenbedingungen für Unternehmen» geprägt sei, heisst es in der Studie. Diese erscheint jährlich. «Firmen investieren vor allem an attraktiven Standorten und schaffen damit Arbeitsplätze, was Wertschöpfung und Wohlstand bringt.»

Der jährliche Standortqualitätsindikator (SQI) der Credit Suisse misst die Attraktivität der Schweizer Regionen und Kantone für Unternehmen im Vergleich zum Schweizer Durchschnitt. Werte zwischen -0.3 und +0.3 können als Mittelfeld bezeichnet werden, höhere Werte bedeuten eine überdurchschnittliche Attraktivität, tiefere Werte eine geringere.

Es werden sieben Indikatoren berücksichtigt:

Steuerbelastung der natürlichen Personen

Steuerbelastung der juristischen Personen

Verfügbarkeit von Hochqualifizierten

Verfügbarkeit von Fachkräften

Erreichbarkeit der Bevölkerung

Erreichbarkeit der Beschäftigten

Erreichbarkeit der Flughäfen

Wie schneiden die Kantone ab?

2019 gab es im Ranking erstmals einen Wechsel an der Spitze. Seit Beginn der Analyse 1997 stand der Kanton Zug auf Platz eins. Nun konnte sich aber Basel-Stadt durch eine deutliche Senkung der Unternehmenssteuern vom vierten Rang knapp an die Spitze setzen. Dicht darauf folgen Zug und mit etwas Abstand Zürich.

Auch klar überdurchschnittliche Resultate erreichen die Kantone Aargau, Nidwalden, Schwyz und Luzern. Der Kanton Waadt rückt Dank der deutlichen Reduktion der Unternehmenssteuern (Gewinnsteuerbelastung neu 13.79%) von Rang 17 auf Rang 8 vor. Damit führt der Kanton das Mittelfeld von diversen Agglomerationskantonen sowie dem Stadtkanton Genf an.

Die peripheren Kantone Jura und Wallis mit ihrer anspruchsvollen Topografie verzeichnen die geringste Standortqualität. Im Vergleich zum Vorjahr gab es verschiedene kleinere Rangverschiebungen: Unter anderem verlieren die Kantone Obwalden und Appenzell Innerrhoden je zwei Ränge, der Kanton Bern rückt um einen Rang vor.