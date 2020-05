Coronakrise: Unternehmen gehen von markantem Stellenabbau aus

(dpo) Im ersten Quartal dieses Jahres lag der KOF- Beschäftigungsindikator mit 2,9 Punkten noch im positiven Bereich. Nun gehen die Unternehmen in den nächsten Monaten von einem markanten Stellenabbau aus. Deshalb fällt der Indikator im zweiten Quartal auf einen Wert von minus 19.9 Punkten. Damit liegt er tiefer als während des Höhepunkts der Finanz- und Wirtschaftskrise 2008, schreibt die Konjunkturforschungsstelle in einem Communiqué am Montag.

Der Indikator für das Gastgewerbe ist am stärksten eingebrochen. Angesichts der kompletten Schliessung der Branche sei dies zu erwarten gewesen. Doch die Beschäftigungserwartungen hätten sich in fast allen anderen Wirtschaftsbranchen stark verschlechtert. So gehen Unternehmen im Detailhandel und Bausektor von einem starken Personalabbau in den nächsten Monaten aus. Der einzige Wirtschaftsbereich mit weiterhin positiven Beschäftigungserwartungen ist laut KOF der Versicherungssektor.