Der Elektronikhändler Fust könne am alten Standort in Oberbüren neu auf einer nun doppelt so grossen Fläche von insgesamt 50'000 Quadratmetern viermal mehr Produkte lagern als früher, teilte Coop mit. Damit würden die Lieferzeiten beim Beliefern der 150 Fust-Filialen und 8 Heimlieferdepots verkürzt.

Das neue Lager sei topmodern und für Fust ein weiterer Schritt beim digitalen Umbau des Geschäfts. In Oberbüren rauschen 92 Roboter durch das vollautomatisierte Kleinteile-Lager. Sie holen Kabel, Rasierapparate oder Harddiscs aus den insgesamt rund 60'000 Behältern.

Dagegen würden grosse Geräte wie Waschmaschinen oder Kochherde in den insgesamt 15'000 Paletten-Plätzen gelagert, hiess es weiter. Sie werden von den Fust-Mitarbeitenden aus diesen Regalen geholt und zu den Lieferwägen befördert.

Fust wurde im Jahr 1966 gegründet und zählt seit 2007 zur Coop-Gruppe. Das Unternehmen beschäftigt insgesamt rund 2'200 Mitarbeitende und hat im vergangenen Jahr einen Nettoumsatz von 1,03 Milliarden Franken erzielt.