Es ist die grösste Marketing-Kampagne von Coca Cola seit der Einführung von Coke Zero im Jahr 2007: eine eigene Eistee-Marke. In 27 Ländern wird das Getränk eingeführt, überall mit dem Namen «Fuzetea» – ausser in der Schweiz.

Denn im Namen hat der Konzern während der Vorbereitung der Werbekampagne ein «schweizerisches» Problem entdeckt: «Fuzetea» könnte falsch verstanden werden, erinnert es doch Schweizerdeutsch ausgesprochen stark an ein äusserst vulgäres Wort für das weibliche Geschlechtsteil.

In dieses Fettnäpfchen wollte Coca-Cola nicht treten und änderte den Namen kurzerhand in ein jugendfreie und unverfängliche Version, wie die «Handelszeitung» in ihrer aktuelle Ausgabe berichtet – in «Fusetea».

Teure Namensänderung

«Wir wollten nicht, dass unserer Marke falsche Bedeutung zukommt, und haben den Namen darum schon früh im letzten Jahr mit Fokusgruppen abgetestet», sagt Christoph Reitmeir, Marketingleiter Tee bei Coca-Cola zur «Handelszeitung». So sei klar geworden: «Wir müssen das z in der Schweiz mit einem s ersetzen.»