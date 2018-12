Die heute 48-Jährige hatte den Chefposten am 1.Januar 2013 übernommen. «Alpiq steht nun auf einem stabilen Fundament und ist fit für die Energiezukunft», wird sie in einer Medienmitteilung zitiert.

Die operative Führung wird dann Jens Alder übernehmen, der bereits seit 2015 Verwaltungsratspräsident der Alpiq Holding ist.

«Die Strategie der Alpiq Gruppe ist bestätigt und wird konsequent umgesetzt», heisst es in der Mitteilung weiter. Zum einen profitiere Alpiq in naher Zukunft von den inzwischen gestiegenen Strompreisen an den Grosshandelsmärkten, zum anderen baue das Unternehmen die Wachstumsfelder E-Mobility und digitale Energielösungen weiter aus.

