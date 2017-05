Die effektiven Bezüge bestehen aus mehreren Bestandteilen: So erhalten Chefärzte laut Branchenkennern ein Grundsalär von 180'000 bis 250'000 Franken. Höher sind die variablen Lohnanteile. Dazu zählen weniger Boni, sondern Honorare für stationäre Behandlungen im Zusatzversicherungsbereich. Im ambulanten Bereich können diese Bezüge auch aus der Grundversicherung stammen. Wer mehr verschreibt und operiert, verdient mehr. Weitere Einnahmenquellen sind Gutachten, Kongressteilnahmen, Entschädigungen für die Lehrtätigkeit sowie Mandate in Beiräten oder Verbänden.

Honorare pauschal offengelegt

Wie viel Kaderärzte wirklich verdienen, gilt als bestgehütetes Geheimnis der Spitäler. Ausgewiesen wird von den untersuchten Spitälern im Geschäftsbericht nur pauschal, wie hoch der von den Ärzten bezogene Honoraranteil ist (siehe Box am Ende des Artikels). Das Universitätsspital Zürich schreibt, die Hälfte der Privathonorare gehe an die Ärzteschaft. Wie bezugsberechtigte Ärzte die ihnen zustehenden Honoraranteile intern verteilen, ist weitgehend nicht publik. Ein kleiner Teil davon wird für die Weiterbildung von Ärzten investiert, ein anderer – ebenfalls eher bescheidener – Anteil erhalten Assistenz- und Oberärzte. Den Löwenanteil kassieren Chefärzte und ihre Stellvertreter.

Laut einem Teilnehmer kritisierte Salärexperte Urs Klingler, Geschäftsführer von Klingler Consultants, vor kurzem in einem Fachzirkel zum Thema Arztvergütung, dass Kaderärzte an der Ausgestaltung der Reglemente für die Honorarpools beteiligt seien. Einen Zusammenhang zwischen der Wirtschaftlichkeit und dem Ertrag der weitergebenen Honorare gebe es nicht. So würden keine Garantieleistungen bei ärztlichen Fehlern verlangt. Verteilt würden die Honorare durch den zuständigen Chefarzt, teilweise gar ohne feste Schlüssel. Das System sei unverständlich, patronal und werde willkürlich angewendet.

Lohnsystem schadet Patienten

Die aktuelle Praxis der Vergütung leitender Ärzte ist nicht nur intransparent. Sie schadet dem Gesundheitssystem und den Patienten. So schrieb der Berner Regierungsrat kürzlich in einer bemerkenswert unverblümten Antwort auf eine Anfrage des grünliberalen Grossrats Nathan Güntensperger, das traditionelle Lohnsystem mit einem Grundlohn sowie dem Bezug von Honoraranteilen orientiere sich «nur wenig an den unternehmerischen Zielen oder am Erfolg einer Klinik» und könne «zu einer Überversorgung» führen: «Die direkte Beteiligung am Arzthonorar für zusatzversicherte Patienten birgt den Anreiz, medizinisch nicht notwendige Leistungen zu erbringen.» Der Regierungsrat räumte gar ein: «Hinweise auf medizinisch nicht indizierte Mengenausweitungen bei zusatzversicherten stationären Patienten und im ambulanten Bereich finden sich immer.»

Ein Grundlohn, der kleiner ist, als der bezogene Honoraranteil: Dieses traditionelle Vergütungssystem für leitende Ärzte kommt nun unter Druck. So habe Klingler in seinem Fachzirkel ausgeführt, die Lohnsysteme für Ärzte würden zwangsläufig transparenter. Die Grundlöhne würden erhöht, variable Bezüge an Leistungsvereinbarungen gekoppelt, die Qualitäts- und Wirtschaftlichkeitskriterien enthalten. Sie würden teilweise gedeckelt und langfristig eher sinken.

So tut sich zumindest betreffend Transparenz etwas am Unispital Zürich. Laut dem Sprecher Claudio Jörg wird «die Praxis der Entschädigungen» im Geschäftsbericht überprüft. Fragen zum aktuellen Ausweis der Chef-Gehälter werden nicht beantwortet. Daniel Winter, Sprecher der Gesundheitsdirektion des Kantons Zürich, sagt dazu, der Spitaldirektor seit privatrechtlich angestellt: «Aus Konkurrenzgründen wird darauf verzichtet, die konkrete Lohnsumme des Spitaldirektors, respektive der einzelnen Mitglieder des Leitungsorgans zu publizieren.»

Nicht kommentieren wollte Verena Diener, warum ihr Lohn ein Staatsgeheimnis ist.