Doch die Umstellung der Karte allein kann nicht Grund für die Nachschubprobleme sein. Wie die SBB bestätigen, werden auf den ersten November nicht nur die Menüs umgestellt, sondern es stehen dazu «umfangreiche Änderungen im Bereich des Weinausschanks» an, wie Sprecher Christian Ginsig sagt. So werden die SBB ab November mit dem Lieferanten Mövenpick die Weinkarte «komplett umstellen». Laut Ginsig werden dann erstmals auch Weine im Offenausschank angeboten, je ein roter und ein weisser Wein. Zudem würden neben den 0,375-l-Flaschen neu auch Weine in Flaschen à 0,75 l angeboten. Der Kunde soll sich über ein «deutlich ausgebautes und internationales Weinsortiment freuen» können.

Ginsig bestätigt, dass es wegen des Umbaus zu Problemen beim Nachschub kommt. «Richtig ist, dass einzelne Weine bewusst nicht mehr nachbestellt» worden seien und es daher zu Leerständen in Zügen kommen könnte. Wie mehrere Quellen sagen, herrsche in der Logistik von Elvetino ein «Chaos», der Umbau der Warenlieferungen sei zudem «dilettantisch» organisiert worden. Dagegen wehrt sich Sprecher Ginsig, der das so nicht bestätigen kann.

«Am Rande des Zusammenbruchs»

Gestern wurde bekannt, dass die Gipfeli neu zentral bei Hiestand eingekauft werden. Die Zusammenarbeit mit lokalen Bäckern wird beendet. Wenn es zu Lieferproblemen kommt, sind die Service-Angestellten die Leidtragenden, die die unbefriedigende Situation ausbaden müssen. Die Lage wird sich so schnell nicht verbessern. Die SBB wollen dem Personal noch mehr zumuten. So plant die Bahn einen radikalen Ausbau der Bahngastronomie. Mit den neuen Zugskompositionen steigt die Zahl der Speisewagen von heute 90 auf über 150. Das Personal scheint schon heute an der Belastungsgrenze zu sein. Wie Quellen sagen, drehe das Personal in den Speisewagen am «Rande des Nervenzusammenbruchs», lasse sich krankschreiben oder äussere sich gegenüber den Kunden verzweifelt über das schlechte Management. Der SBB-Sprecher sagt dazu: «Krankheitsbedingte Ausfälle können wir definitiv nicht bestätigen.»