Der Ärger war gross. Am Wochenende fielen am Flughafen Zürich gleich mehrere Flüge aus. Allein wegen des Wetters wurden am Samstag sechs, am Sonntag gar 26, und am Montag wieder sechs Flüge abgesagt. Zudem kam es zu zahlreichen Verspätungen. Hunderte Passagiere waren vom Flugchaos betroffen und liessen ihrem Ärger via soziale Medien freien Lauf. «Halbes Dutzend Lufthansa-Flüge gecancelt, keine Begründung, aber drei Stunden Schlange stehen. Modern Times», schreib ein enervierter Passagier. «Swiss, die fliegende SBB», lautete ein anderer hämischer Spruch.

Vor allem am Sonntag sind mehrere Faktoren zusammen gekommen. Da in zahlreichen Kantonen die Ferien begonnen haben, wollten überdurchschnittlich viele Passagiere abheben. Gleichzeitig mussten die Piloten wegen diversen Gewitterzellen ihre An- und Abflugrouten von und nach Zürich ändern. Die Flugaufsichtsbehörde Skyguide stellte auf das sogenannte Ostkonzept um, bei dem die Flugkapazität begrenzt wird. Der Grund: Wegen eines umstrittenen Gerichtsentscheids gegen einen Skyguide-Fluglotsen, meldeten sich mehrere Arbeitskollegen des Verurteilten krank.

"Die Nachfrage ist ungebrochen"

«Solche Situation sind nicht wirklich planbar», sagt Flughafen-Sprecherin Sonja Zöchling. Zwar würden alle Flughafen-Partner ihr Personal auf die Sommerzeit hin aufstocken, um den zusätzlichen Ferienverkehr bewältigen zu können. Generell funktioniere die Infrastruktur gut. «Auf äussere Einflüsse hat hingegen niemand einen Einfluss.» Angesichts des prognostizierten Passagierwachstums drohen künftig vermehrt derartige Chaos-Tage. Trotz der Klimadebatte: «Die Nachfrage ist ungebrochen», sagt Zöchling.