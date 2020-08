CEO verlässt nach 18 Jahren das Unternehmen: Wechsel an der Spitze von Holcim Schweiz

(agl) Traber werde eine neue Herausforderung im Ausland übernehmen, die Stabsübergabe an seinen Nachfolger soll im Oktober stattfinden, teilte Holcim Schweiz am Donnerstag mit. Kronenberg arbeitete bereits seit 2007 bei der Lafarge Holcim Gruppe, zuletzt war er als Leiter Commercial bei Holcim Schweiz und Italien tätig. Der 39-jährige Schweizer hat einen Masterabschluss in Wirtschaftswissenschaften von der Universität St. Gallen.