Ein war ein krachendes Ende von Siroop, des E-Commerce-Unternehmens von Coop und Migros. Über 50 Millionen Franken sollen in den Sand gesetzt worden sein. Dabei hatten die Initianten doch so viel vor: Man wollte mit Siroop dem US-Riesen Amazon Paroli bieten. Doch die Schweizer Online-Plattform litt an technischen Kinderkrankheiten und fand nie die Gunst des Publikums.

Das Gemeinschaftswerk hob nie ab. Die Umsätze verharrten auf tiefem Niveau. Für die Konsumenten wurde nie klar, wofür Siroop genau stand. Besser machte es die Migros, die ihre Online-Plattformen Galaxus und Digitec glasklar positionierte.

Die Millionenpleite des Joint Ventures brachte den Schwyzer Ständerat Alex Kuprecht dazu, beim Bundesrat eine Anfrage zu deponieren. Für den Politiker der Schweizerische Volkspartei sei «angezeigt, dass die Öffentlichkeit erfährt, was das Joint Venture Swisscom gekostet hat und in welcher Höhe die beiden Firmen Swisscom und Coop für die Verluste aufkommen». Kuprecht forderte den Bundesrat auf, in dieser Sache Transparenz zu schaffen.

Der SVP-Politiker zielte mit seiner Anfrage auch auf Hansueli Loosli, der gleichzeitig Präsident von Swisscom und von Coop ist. So fragt er den Bundesrat, ob dieser die Auffassung teile, wonach eine «saubere Aufarbeitung des Fehlinvestments» nicht zuletzt auch deshalb angezeigt sei, «da der Swisscom-Verwaltungsratspräsident gleichzeitig auch dem Verwaltungsrat der Partnerfirma Coop vorsteht?»