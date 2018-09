Scheich Nawaf bin Jassim bin Jabor Al-Thani, Sie sind Präsident des katarischen Hospitality Fonds. Dem Fonds gehört das Bürgenstock-Resort. Sie sehen heute das Hoteldorf zum ersten Mal in Betrieb. Sind Sie zufrieden damit? Es übertraf meine Erwartungen bei weitem. Wir sind sehr stolz auf den neuen Hotelkomplex, der hier an einmaliger Lage entstanden ist, und sind überzeugt, damit erfolgreich zu sein. Katara Hospitality ist weltweit im Tourismusbereich tätig. Mit Bürgenstock Resort kam ein traditionsreicher Ferienort an einem einzigartigen Reiseziel hinzu, nämlich der Schweiz. Haben sich Ihre Erwartungen im ersten Betriebsjahr erfüllt? Das erste Jahr lief recht gut an. Wir sind zufrieden. Das Bürgenstock-Hotel etwa war in den Sommermonaten bereits ausgebucht. Das ist bei einem neu eröffneten Hotel sonst selten der Fall. Auch die Nachfrage nach den Restaurants und den beiden Spa-Bereichen übertraf die Erwartungen. Mich freut besonders, dass die meisten der grossen Schweizer Unternehmen das neue Resort für ihre Tagungen und Konferenzen nutzen. So war es schon in den 1970er- und 1980er-Jahren in der alten Hotelanlage. Das Bürgenstock Resort ist also wieder die Anlaufstelle für die weltweit tätigen Konzerne des Landes.

Zur Person Scheich Nawaf bin Jassim bin Jabor Al-Thani (48) führt den Katara Hospitality Fonds. Der Fonds wird aus den Einnahmen des Erdgasgeschäftes gespiesen und investiert weltweit Milliarden in Tourismus-Projekte. Scheich Nawaf gehört der königlichen Familie seines Heimatlandes an.

Womit sind Sie noch nicht zufrieden? Es ist noch zu früh, sich dazu zu äussern. Ich sehe hier viel Positives. Das eine oder andere mag noch nicht perfekt funktionieren, wie es in einer Startphase üblich ist. Daran werden wir arbeiten. Doch durch anfängliche Fehler lasse ich mir den ausgezeichneten Gesamteindruck nicht verderben. Der Bürgenstock hat eine Vergangenheit mit illustren Gästen wie Audrey Hepburn, Sophia Loren oder Sean Connery. Auch berühmte international bekannte Politiker wie Konrad Adenauer stiegen dort regelmässig ab. Wird es gelingen, an diese Tradition anzuknüpfen? Ich bin sicher, dass wieder hochkarätige Führungskräfte aus der Wirtschaft und Stars aus der internationalen Unterhaltungsszene den Weg auf den Bürgenstock finden. Die Geschichte dieser Hotelanlage geht auf das Jahr 1873 zurück, dahinter steckt also eine lange Geschichte. Der Bürgenstock liegt mitten in der Schweiz, und die Schweiz liegt mitten in Europa. Er bietet mit dem Vierwaldstättersee und den Alpen eine einmalige Umgebung. Die lässt sich nirgendwo sonst nachstellen. Es war darum kein Zufall, dass sich so viele prominente Persönlichkeiten auf dem Berg aufhielten. Sie verschafften ihm einen Ruf, der sich bis heute hält. Das stimmt mich zuversichtlich.