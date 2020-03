Bucher Industries schliesst wegen Corona-Virus französische Produktionsstandorte

(dpo) Bucher Industries schliesst temporär die Produktionsstandorte in Frankreich, teilte der Landmaschinen- und Anlagenbauer am Mittwoch mit. Der Konzern traf diese Entscheidung, «um die Gesundheit und Sicherheit der Mitarbeitenden zu schützen und die behördlichen Massnahmen zur Reduktion der Übertragung zu unterstützen».

Die Wiederaufnahme des Betriebs sei für den 1. April 2020 geplant und hänge von der weiteren Entwicklung der Pandemie und den Entscheidungen der Behörden ab, so das Unternehmen mit Sitz in Niederweningen (ZH). Je ein Produktionsstandort in Malaysia, und Wuhan, China, sind bereits temporär geschlossen.