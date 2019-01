Am ersten WEF-Tag dominierten nachdenkliche, warnende, ja oft pessimistische

Voten. Handelskonflikt, abnehmendes Wirtschaftswachstum, Klimawandel und Flüchtlingskrise – das waren die häufigsten Gesprächsthemen in Referaten und Diskussionsrunden. Es oblag dem Schweizer Bundespräsidenten, für gute Laune zu sorgen: «Have fun and pleasure!», rief er den versammelten WEF-Teilnehmern in der Kongresshalle zu.

Maurer, eben noch im bodenständigen Albisgüetli aufgetreten, scheint sich auch im elitären Davos wohlzufühlen. Er begann seine Rede auf Deutsch, wechselte dann mühelos ins Französische und ins Englische. Ein dreisprachiges Referat hörte man sonst in Davos nicht.

Maurer pries die Verdienste von WEF-Gründer Klaus Schwab und seiner Gattin Hilde: «Sie haben ein einzigartiges Netzwerk geschaffen und diskutieren über die richtigen Themen.» Dann warb er für die Schweiz, wo der Dialog zwischen unten und oben noch funktioniere. Er erwähnte, dass das Volk eine Initiative für mehr Ferien verworfen habe. «Der Dialog zwischen der Bevölkerung und der Elite ist wichtig – es darf kein Monolog von oben her sein», sagte Maurer.

Er betonte die Offenheit der Schweiz: «Wir sind eine international vernetzte Volkswirtschaft, wir wollen offenen und fairen Handel. Wir sind stolz auf unsere Freiheit und legen jegliche Diktate ab.» Ob er damit an die EU-Forderungen beim Rahmenvertrag gedacht hat? Man erinnerte sich an den Auftritt von Maurer, als er 2013 erstmals als Bundespräsident in Davos sprach. Damals legte er ein flammendes Plädoyer für Kleinstaaten ab und forderte von den grossen Organisationen wie der EU Verständnis für Länder wie die Schweiz ein.

von Patrik Müller