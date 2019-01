Er ist wohl einer der umstrittensten Besucher des WEF in diesem Jahr: Der brasilianische Präsident Jair Bolsonaro. Am Dienstag liess sich Bolsonaro in der Öffentlichkeit blicken. Und das ausgerechnet in einem Migros-Restaurant.

Gegenüber der Schweizer Illustrierten bestätigte der Sprecher von Migros Ostschweiz, Andreas Bühler, dass der brasilianische Präsident unter dem gewöhnlichen Volk speiste. Bolsonaro wurde daraufhin von Fans für seine «Bescheidenheit» gefeiert, schrieb die brasilianische Zeitung Valor.