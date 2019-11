Börse auf Rekordjagd – wie lange noch?

Eine zehnjährige Obligation der Eidgenossenschaft rentierte im August bei Minus 0,9 Prozent, nachdem sie Anfang Jahr noch bei Minus 0,2 Prozent rentiert hatte. Inzwischen bewegen sich die langfristigen Zinsen an den Kapitalmärkten wieder leicht nach oben. Das hat damit zu tun, dass die Finanzmarktteilnehmer in absehbarer Frist keine weiteren Schritte der Notenbanken mehr erwarten.

Ähnliches bewirkt auch die Europäische Zentralbank, indem sie im September das Programm zum Rückkauf von Anleihen neu gestartet hat. Weil dieser Schritt erwartet wurde, waren die Renditen europäischer Staatsanleihen schon in den Sommermonaten kräftig gefallen.

Noch stärker zurück gingen die Zinsen von langfristig investiertem Kapital. So bewegt sich die Rendite einer US-Schatzanleihe mit zehnjähriger Laufzeit aktuell noch bei rund 1,4 Prozent, nachdem die auf den Verfalltag berechnete Verzinsung im Höchst noch über 3 Prozent gelegen hatte.

Für den Boom gibt es zwei Gründe. Der erste und wichtigere ist die anhaltende und jüngst sogar wieder verschärfte Tiefzinspolitik der Notenbanken. Seit dem vergangenen Juli hat das amerikanische Fed dreimal in Folge den Leitzins gesenkt. Gesunken ist damit aber nicht nur die Verzinsung von Geldern, die bloss auf eine Frist von drei Monaten oder kürzer angelegt werden.

Auch in der Schweiz hat der Swiss-Market-Index (SMI) am Montag ein Allzeithoch erreicht. In Deutschland überquerte der Dax, das Barometer der 30 wertvollsten Unternehmen am Frankfurter Aktienmarkt, diese Woche die Marke von 13000. Damit ist der Index nur noch rund 3 Prozent vom bisherigen Rekordwert von Anfang 2018 entfernt.

Der Herbst ist erfahrungsgemäss eine schlechte Zeit für Aktienanleger. Das belegen langjährige Börsenstatistiken sowohl für Europa als auch für Amerika. Doch heuer ist alles anders: An der Wall Street notieren die Dividendenwerte auf Höchstständen.

... liegt der Swiss Market Index seit Jahresbeginn im Plus.

Zu lösen scheint sich dafür der Knoten im Handelsstreit zwischen den USA und China. Der US-Handelsminister Wilbur Ross sagte am Montag nach einem Treffen mit Chinas Premierminister Li Keqiang in Bangkok, man sei einer Einigung «relativ nahe». Dem Vernehmen nach wollen die Amerikaner ein chinesisches Versprechen, die eigene Währung nicht abzuwerten. Im Gegenzug müssten die USA auf weitere Strafzölle verzichten.

Im Urteil der meisten Ökonomen war der seit mehr als einem Jahr andauernde Handelsstreit hauptverantwortlich für die markante Verlangsamung des globalen Wirtschaftswachstums. Während die Schweiz im laufenden Jahr noch mit einem Wachstum des Bruttoinlandproduktes von knapp einem Prozent rechnen kann, droht in Deutschland sogar eine Rezession.

Vor diesem konjunkturellen Hintergrund haben Finanzanalysten ihre Erwartungen bezüglich der Unternehmensgewinne im laufenden und im kommenden Jahr seit Monaten stetig nach unten an korrigiert. Dass die Aktienmärkte ihr Kursniveau dennoch halten konnten, verdanken sie allein den Notenbanken. Die ultratiefen Zinsen wirken in zweifacher Hinsicht als Kursstütze an den Börsen.

Erstens dämpfen sie die Fremdkapitalkosten der Unternehmen, was das Risiko für die Aktionäre naturgemäss vermindert und höhere Bewertungen zulässt. Und zweitens steigt der Druck für die Investoren, das Geld aus negativ verzinslichen Obligationen in Aktien umzuleiten. «Die Bewertung der Aktienmärkte ist gemessen an den gängigen Kriterien sicher nicht mehr günstig», sagt UBS-Ökonom Daniel Kalt.

Dennoch bleiben die Titel gefragt. «Wenn ein Investor die Mittel aus einer zur Rückzahlung fällig werdende Obligation neu anlegen muss, kommt er fast zwangsläufig auf den Aktienmarkt, denn sichere Obligationen mit guter Schuldnerqualität rentieren fast überall in der Welt im negativen Bereich», sagt Kalt.