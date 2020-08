Bis zu 400'000 Franken: So viel verdienen Verbandschefs im Gesundheitswesen

300'000 Franken für Santésuisse-Direktorin

Zur Spitzengruppe zählt lediglich Verena Nold, Direktorin des grössten Kassenverbands Santésuisse. Sie leitet eine Unternehmensgruppe mit vier Firmen und 200 Mitarbeitenden. Nold dürfte gegen 300'000 Franken verdienen und Verwaltungsratspräsident Heinz Brand rund 120'000 Franken. Dazu sagt Brand: «Zu Mutmassungen über die Entschädigungen von Santésuisse nehmen wir keine Stellung.»

Die operativen Chefs von Curafutura, dem die Krankenversicherer CSS, Helsana, KPT und Sanitas angehören, sowie diejenigen der drei Verbände der Pharmaindustrie führen schlanke Geschäftsstellen mit bis zu 17 Beschäftigten. Dafür können sie sich auf Mitarbeitende ihrer Mitgliedfirmen abstützen, die ohne zusätzliche Entschädigung mitwirken. Keine Honorare beziehen auch deren Verwaltungsräte oder Vorstandsmitglieder.

Curafutura hatte Lohn 2016 noch offen gelegt

Spitzenverdiener ist dennoch René Buholzer. Er ist Geschäftsführer von Interpharma, dem Verband der forschenden Pharmafirmen, dem die beiden Basler Konzerne Novartis und Roche angehören. Dahinter folgt Curafutura-Direktor Pius Zängerle, der 2016 seinen Lohn von 300'000 Franken gegenüber unserer Zeitung offengelegt hatte. Dazu kamen die Vorsorgebeiträge des Arbeitgebers sowie Spesen in der Höhe von 62'300 Franken.

Heute würden sie Angaben zu Budgets und Bezügen der Spitzenvertreter erst wieder publizieren, wenn die anderen Verbände dies auch täten, sagt ein Curafutura-Sprecher: «Das hatte nur dazu geführt, dass die Höhe der Entschädigungen unseres Präsidenten und Direktors stellvertretend für alle anderen kritisiert worden ist.»

Dabei ist mehr, nicht weniger Transparenz gefragt. Zumindest vonseiten der Politik. Denn die Präsidenten von Curafutura, der RVK, von Intergenerika und die Präsidentin von H+ sitzen als National- und Ständeräte in den jeweiligen Kommissionen für soziale Sicherheit und Gesundheit.

Streit um mehr Transparenz

Daher sollen sie ihre Löhne offenlegen, fordert die grüne Nationalrätin Regula Rytz in einem Vorstoss. Das soll für alle bezahlten Mandate von Bundesparlamentariern bei Firmen und Verbänden gelten. Yvonne Feri, die als SP-Nationalrätin ebenfalls in der SGK sitzt, sagt, sie stehe für Transparenz ein. Die Bevölkerung habe ein Anrecht darauf, zu erfahren, wer durch welche Tätigkeit wie viel verdient: «Nur so kann eingeschätzt werden, ob jemand unabhängig ist oder eben nicht.» Sie prüfe, ob sie einen entsprechenden Vorstoss lancieren will.

Das stösst bei bürgerlichen Politikern und den betroffenen Verbänden auf Ablehnung. Jeder Verband habe seine eigenen Gründe, die Löhne der Spitzenvertreter nicht offenzulegen, sagt Ex-FDP-Nationalrat und Direktor des Gewerbeverbands, Hans-Ulrich Bigler: «Wir publizieren aus politischen Gründen keine Zahlen, um bei der Führung von Kampagnen Querschüsse zu vermeiden.» Auch bei Interessen- oder Berufsverbänden im Gesundheitswesen gebe es keinen Grund für mehr Lohntransparenz: «Das ist in der Schweiz nicht gefragt. Daher ist diese Diskussion unnötig.»