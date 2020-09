Bernhard Alpstaegs Swisspor-Gruppe kauft Traditionsfirma ZZ Wancor

(mim) Die in Steinhausen beheimatete Swisspor-Gruppe übernimmt die ZZ Wancor AG von der in Wien domizilierten Wienerberger-Gruppe. Wie es in einer Mitteilung heisst, holt die Swisspor-Gruppe von FCL-Mehrheitsaktionär Bernhard Alpstaeg damit «ein Schweizer Traditionsunternehmen mit einer 155-jährigen Geschichte zurück in die Schweiz». Sämtliche rund 160 Mitarbeitenden und alle Standorte in den Kantonen Zürich, Thurgau und Basel-Land werden übernommen. Über die Konditionen der Transaktion wurde Stillschweigen vereinbart.

Die Wienerberger-Gruppe ist ein weltweit tätiges börsenkotiertes Unternehmen im Bereich Gebäudehüllen.

