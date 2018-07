Und zur millionenschweren Finanzspritze für Leonteq heisst es im öffentlichen Finma-Bericht, dass die «Geschäftsleitung (von Raiffeisen, Anm. d. Red.) anstelle des Verwaltungsrats einen namhaften Blankokredit zu unüblichen Konditionen» gewährt habe. «Dabei wurden ein Organmitglied (...) nicht als miteinander verbundene Gegenparteien eingestuft. Dadurch erkannte die Bank entsprechende Klumpenrisiken nicht.» In der Folge berechnete die Bank auch die «aufsichtsrechtlichen Eigenmittel falsch», wie es im öffentlichen Bericht weiter heisst. Das Risikomanagement der Bank habe sich in diesen Punkten «insgesamt als ungenügend» erwiesen.

Neuer CEO ad interim?

Obwohl die meisten Passagen des Berichts also bereits bekannt waren, steigt die Nervosität in St. Gallen. Eine Sprecherin sagte gegenüber dem «Blick», dass die Bank dem «Leck nachgehe und strafrechtliche Schritte» in Betracht ziehe. Offenbar wird vermutet, dass einer von 255 Raiffeisen-Bankleitern den Bericht weitergegeben hat.

Ob die Zentrale mit dieser Drohung verlorenes Vertrauen zwischen ihr und der Genossenschaftsbasis zurückgewinnen kann, ist nur schwer vorstellbar. Es mehren sich indessen Stimmen, die auf einen baldigen Rücktritt des angeschossenen CEOs drängen. Mit Finanzchef Christian Poerschke und Firmenkundenchef Urs Gauch würden zwei unbelastete Führungskräfte bereitstehen, die die Bankengruppe zumindest für eine Übergangszeit führen könnten, heisst es aus dem Innern der Bank.