Solch ein Jahresende wünscht sich keiner: Max Peter*, ein Handwerker, bekommt am 30. Dezember starke Rückenschmerzen. Der Baselbieter kann kaum gehen, geschweige denn liegen. Gegen Abend sucht er die Notfallstation des Kantonsspitals Baselland in Liestal auf. Hier harrt er mehrere Stunden aus, bis man ihn ans Wirbelsäulenzentrum der Klinik verweist. Am 5. Januar, so erfährt er, könne eine MRI-Untersuchung durchgeführt werden. Dieses Verfahren liefert Aufnahmen zur Bestimmung der Rückenbeschwerden. Erst am 9. Januar wäre ein Gespräch mit einem Arzt anberaumt worden.

Die Schmerzen bleiben – trotz Medikamenten. Schlafen kann Peter nur im Sitzen. Deshalb sucht er am Montag nach Neujahr seine Hausärztin auf. Die klärt ab, wo Peter am schnellsten untersucht werden kann. Am Mittwochnachmittag erhält Max Peter einen Termin für ein MRI in der Hirslanden Klinik Aarau. Nur eine Stunde später eröffnet ein Neurochirurg dem schmerzgeplagten Patienten, er müsse operiert werden, um einen in der Wirbelsäule verklemmten Nerv freizulegen.

Der Belegarzt erklärt ihm, er hätte am 9. Januar einen Operationstermin in der zur Privatspital-Gruppe Hirslanden zählenden Klinik Aarau. Was nun kommt, ist kein Einzelfall: Der Arzt verlangt von Peter die Bezahlung eines Aufgelds, einen «Komfortzuschlag» von 3500 Franken. Peter ist grundversichert, hat ein Hausarztmodell abgeschlossen, zudem den kleinen Zusatz «Spital stationär ganze Schweiz». Er kann also frei wählen, in welchem Spital er operiert werden will. Aber er kann nicht selber entscheiden, bei wem. Den Operateur wählen kann, wer eine Spital-Zusatzversicherung halbprivat oder privat abgeschlossen hat, die auch den Aufenthalt im Zwei- oder Einbettzimmer abdeckt.

Keine freie Arztwahl

Peter schildert, der Arzt habe ihm klipp und klar gesagt, es sei gegenüber Zusatzversicherten nicht gerecht, wenn er ihn ohne Zuschlag operiere. Das mache er nicht. Entweder zahle Peter, oder er müsse sich an ein öffentliches Spital wenden, erzählt Peter: «Ich fühlte mich so elend, dass ich einknickte und den Zuschlag akzeptierte.» Ein anderes Spital aufsuchen und deswegen noch länger zuzuwarten, mochte er nicht.