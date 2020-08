Bars und Läden nehmen kein Bargeld mehr an – der Bundesrat will sie trotz Kritik nicht dazu zwingen

Jeden Abend stehen Menschen Schlange vor dem Gerolds Garten in Zürich. Auf dem Gelände beim Bahnhof Hardbrücke gibt es Essensstände, Bars und Läden für den gemütlichen Feierabend. Fast jeder ist hier erwünscht ­– mit einer Ausnahme: Wer mit Bargeld bezahlen will, ist am falschen Ort. «No cash» heisst es am Eingang. Bezahlt werden soll seit diesem Sommer mit Karte oder dem Handy.

Die Macher des Gerolds Garten in Zürich sind keine Ausnahme. Immer mehr Läden und Gastronomen drängen ihre Kunden zur Kartenzahlung. Selbst in Filialen des Grossverteiler Coop hängen derzeit Zettel mit dieser Bitte. Die Berner Bäckereikette Glatz ruft ihre Kunden seit kurzem zum Bargeld-Verzicht auf, berichtet SRF. Die Entwicklung hat mit den hygienischen Vorteilen des kontaktlosen Bezahlens in Zeiten von Corona zu tun – aber nicht nur. Das Café Oberstrasse in Zürich akzeptiert etwa schon seit 2018 kein Bargeld mehr.

Es geht nicht nur um Hygiene

Die Betreiber von Gerolds Garten haben mit dem Bargeldverzicht so gute Erfahrungen gemacht, dass sie das Konzept auch auf ihren zweiten Popup-Standort «Guggach’s Gärtli» ausgedehnt haben. Das habe einerseits hygienische Gründe, sagt Sprecherin Katja Weber. «Wir versuchen, möglichst wenig Kontaktpunkte mit Material von Gästen zu schaffen.» Das sei mit kontaktloser Kartenzahlung am einfachsten umzusetzen. Laut aktuellen Zahlen von Concardis werden mittlerweile drei Viertel der Kreditkartenzahlungen kontaktlos abgewickelt, seit sechs Jahren bieten Banken diese Möglichkeit auch für Debitkarten an.

Weber sagt, das Handling mit der Karte sei auch für die Gäste schneller und wesentlich hygienischer. «Es geht aber nicht nur um die Hygiene: Auch die Sicherheit der Mitarbeitenden und der verantwortlichen Personen spielt eine grosse Rolle.»

Erstellen Firmen Profile?

Fast jeder habe eine Karte dabei, sagt Weber. «Die Gäste nehmen die Umstellung mehrheitlich positiv auf.» Der Anteil der Kartenzahlungen habe bereits vor der Krise etwa 70 Prozent betragen. In der momentanen Situation müsse man sein Verhalten sowieso an vielen Stellen umstellen: «Die Menschen sind offener, das merken wir auch an uns selbst.»