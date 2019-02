Die Vorgeschichte des venezolanischen Dramas ist lang und trübe. Sie reicht weit in die Amtszeit des 2013 verstorbenen, vormaligen Präsidenten Hugo Chávez zurück, an dessen Stelle 2013 Nicolás Maduro getreten war.

Doch die Mühlen der Justiz mahlen bekanntlich langsam. So wurde Chávez’ früherer Finanzminister Alejandro Andrade erst vor wenigen Wochen von einem Gericht in Florida zu zehn Jahren Gefängnis wegen Korruption verurteilt.

Der ehemalige Leibwächter Chávez’ hatte sich am 22. Dezember 2017 der Korruption schuldig bekannt. Er habe Schmiergeldzahlung von insgesamt mehr als einer Milliarde Dollar entgegengenommen.

Andrade sagte dem Richter, er habe die Bestechungsgelder unter anderen vom venezolanischen Medienunternehmer Raul Gorrin Belisario erhalten, der in den USA ebenfalls unter Anklage steht. Gorrins Kläger stellten fest, dass dieser privat ein Konto bei der Genfer Tochter der britischen Grossbank HSBC unterhalten und Geldüberweisungen in zweistelliger Millionenhöhe von der Schweiz in die USA vorgenommen habe.

Gorrin könnte zudem auch ein Geschäftspartner des ehemaligen Julius-Bär-Bankers Matthias Krull gewesen sein. Dieser wurde im Herbst in Florida ebenfalls zu zehn Jahren Haft wegen Beteiligung an einem Korruptionsschema verurteilt. Allerdings gilt bislang die Version, dass Krull seine krummen Geschäfte auf eigene Rechnung machte, ohne die Bank als Transaktionsplattform zu missbrauchen. Eine interne Untersuchung bei Julius Bär ist noch im Gang.

Finma hat bereits 100 Millionen Dollar gesperrt

Die Vermutung liegt auf der Hand, dass der venezolanische Korruptionssumpf auch in die Schweizer Banken vorgedrungen ist. Erstaunlicherweise haben sich die hiesigen Behörden diesbezüglich aber noch kaum verlauten lassen.

Die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (Finma) sagt auf Anfrage, sie stehe «mit verschiedenen Schweizer Banken in Kontakt» und gehe «konkreten Hinweisen auf Verstösse gegen die Geldwäschereibestimmungen mit Südamerika-Bezug» nach. In einigen dieser Fälle werde auch das Verhalten im Zusammenhang mit der Korruption beim venezolanischen Erdölkonzern PDVSA abgeklärt.