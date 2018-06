Die dominante Farbe in den Avec-Geschäften wird künftig Magenta sein. Zudem will sich die Firma neu ausrichten. Frisches und Handgemachtes soll künftig mehr Platz erhalten. Der Schritt kommt zu einem brisanten Zeitpunkt. Denn die SBB haben Geschäfte von Avec an Bahnhöfen neu ausgeschrieben – künftig könnte jemand anders auf diesen Flächen Läden betreiben.

Die Neu-Ausschreibung der SBB trifft Valora, den Avec-Mutterkonzern, gleich mehrfach. Die Bundesbahnen haben Kiosk- und Verkaufs-Flächen mit vorwiegend Convenience-Produkten ausgeschrieben. Noch bis Ende Jahr können sich Interessenten um die 265 Ladenflächen bewerben. Am stärksten betroffen ist Valora. Der Vertrag für 210 Valora-Kioske und Press+Books-Läden, ebenfalls eine Valora-Firma, läuft Ende 2020 aus. Dazu kommen 30 Geschäfte, in denen momentan Avec eingemietet ist, wie SBB-Pressesprecher Christian Ginsig auf Anfrage sagt.

Bald ausländische Kioske?

Um die Ladenflächen dürfte es ein grosses Gerangel geben. Denn anders als der normale Detailhandel ist das Geschäft mit den Pendlern noch immer ein stark wachsendes Segment. 2016 wurden in der Schweiz laut Schätzungen des Marktforschungsinstituts GFK 5,25 Milliarden Franken Umsatz an Kiosken, in Convenience-Läden und Tankstellenshops erzielt. 2005 waren es noch rund 20 Prozent weniger. Getrieben wurde diese Entwicklung nicht zuletzt von den grösser werdenden Pendlerströmen.

Am Montag kündigte Coop-Chef Joos Sutter bei «20 Minuten» an, dass sein Unternehmen Interesse an zusätzlichen Ladenflächen an Bahnhöfen hat. Die Coop-eigenen Läden, welche die Firma teilweise von Aperto übernommen hat, sind nicht von auslaufenden Verträgen betroffen. Hingegen muss die Migros um zehn Verkaufspunkte von Migrolino kämpfen.

Zudem werden laut Christian Ginsig rund 20 Kiosk- oder Convenience-Flächen neu dazukommen. Valora, Coop und Migros müssen sich dabei aber nicht nur gegen Schweizer Bewerber durchsetzen. «Es ist möglich, dass sich ausländische Firmen, um die Flächen bewerben», sagt der SBB-Sprecher. Valora hat bereits angekündigt, dass man sich wieder um die Flächen bewerben will.

Neues Logo

Bei Avec hat man nun auf diese Entwicklung reagiert und richtet sich neu aus. Das neue Logo soll «in den nächsten Monaten zum Einsatz kommen», sagt Valora-Sprecher Lukas Mettler auf Anfrage. Eine direkte Verbindung zur SBB-Ausschreibung verneint Mettler zwar. «Wir versuchen, unser Angebot stetig zu verbessern», sagt er. Doch als Argument für eine weitere Zusammenarbeit mit den SBB ist der Stilwechsel bei Avec sicher wertvoll. Zudem will Avec frischer werden.