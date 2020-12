Auch der neue Präsident tanzt auf zwei Hochzeiten: Markus Hongler wird LUKB und Mobiliar präsidieren

Er wohnt in der Stadt Zürich, ist aber gebürtiger Luzerner und auch hier aufgewachsen: Markus Hongler soll an der Generalversammlung vom 19. April 2021 das Präsidium der Luzerner Kantonalbank (LUKB) übernehmen, wie das Finanzinstitut am Donnerstag mitteilte.

Der 63-jährige CEO der Versicherungsgruppe Mobiliar folgt damit auf Doris Russi Schurter, die seit 2010 Mitglied des LUKB-Verwaltungsrats ist und diesen seit 2017 präsidiert. In der LUKB-Mitteilung begründet die Luzerner Anwältin ihren Rücktritt so: «Die LUKB hat ihre Strategieperiode 2016 bis 2020 abgeschlossen und dabei alle Ziele erreicht oder übertroffen. Für die kommende Strategieperiode 2021 bis 2025 sind die Weichen ebenfalls gestellt. Damit ist für mich nach elfjähriger Tätigkeit im Verwaltungsrat der LUKB der geeignete Zeitpunkt gekommen, um das Präsidium in neue Hände zu geben.»

Sie sei persönlich überzeugt, «dass erfolgreiche Gremien regelmässig erneuert werden müssen», ergänzt die 64-Jährige auf Anfrage. «Deshalb haben wir im Verwaltungsrat ja auch eine Amtszeitbeschränkung, welche aktuell bei 15 Jahren liegt. Wir haben diese Nachfolge im Präsidium langfristig und systematisch geplant.» Zwei Branchen, die verzahnt sind Hongler begann seine Karriere in der Versicherungsbranche mit einer KV-Lehre in der Generalagentur der Mobiliar in Luzern. Danach war er bei der Genevoise in Genf und bei der Zurich tätig, ehe er 2011 als CEO zur Mobiliar zurückkehrte. Insgesamt schaut er auf mehr als 40 Jahre in der Versicherungswirtschaft zurück. Im LUKB-Verwaltungsrat sitzt Hongler bereits seit 2018. Seit rund einem Jahr ist er zudem Stiftungsratspräsident des Lucerne Festivals. Wie bereits bekannt ist, wird Hongler sein Amt als Mobiliar-CEO Ende dieses Jahres abgeben. Laut LUKB-Mitteilung will er sich «fortan auf strategische Mandate konzentrieren». Dazu zählt auch das Mandat als Verwaltungsratspräsident der Mobiliar. Bereits vor einem Jahr teilte der Versicherer mit, es sei vorgesehen, dass Markus Hongler im Frühjahr 2022 das Verwaltungsratspräsidium der Mobiliar von Urs Berger übernehmen werde. An diesen Plänen hat sich nichts geändert. Damit zeigt sich, wie eng die beiden Branchen verzahnt sind. Auch Doris Russi Schurter vereint ihr Präsidium der LUKB mit jenem der Versicherungsgruppe Helvetia. Banken und Versicherungen sind in vielen Bereichen Konkurrenten, etwa bei Vorsorgelösungen. Sie kooperieren aber auch oft miteinander, zum Beispiel beim Vertrieb von Versicherungen über den Bankenkanal. So hat die Mobiliar unter Honglers Leitung diesen Sommer eine umfassende Partnerschaft mit Raiffeisen bekannt gegeben. Kern ist eine gemeinsame Wohneigentümer-Plattform. In einem Interview mit der NZZ sagte Hongler vor wenigen Tagen, Raiffeisen und Mobiliar würden sich im Ökosystem rund ums Wohnen recht gut ergänzen: «Die Plattform, die alles für Hauseigentümer bieten wird, bauen wir jetzt auf, das Joint Venture ist in Gründung. Dann werden wir unsere bestehenden Produkte, wie zum Beispiel Hausratversicherungen, auf diese Plattform bringen.» Die Ankündigung der Kooperation hatte in der Finanzbranche für Aufsehen gesorgt, weil die Mobiliar zuvor 20 Jahre lang mit der Helvetia kooperiert hatte. Die LUKB ist – nicht nur im Immobiliengeschäft – eine direkte Konkurrentin der Raiffeisenbanken und möchte erklärtermassen ebenfalls immer mehr Dienstleistungen entlang der gesamten Immobilen-Wertschöpfungskette anbieten, die nicht unbedingt direkt mit dem Banking zusammenhängen müssen. Besteht kein Interessenkonflikt, wenn ab 2022 LUKB und Mobiliar von der gleichen Person präsidiert werden? Hongler sieht in dieser Konstellation kein Problem. «Ich bin bereits seit 2018 Mitglied im LUKB-Verwaltungsrat. Bisher gab es keine Interessenkonflikte. Falls es dazu kommen sollte, gelten die Ausstandsregeln», sagt er auf Anfrage. Im Übrigen werde er im Verlauf des nächsten Jahres eine Reihe von Mandaten abgeben, darunter die Vize-Präsidien des Versicherungsverbandes und der Scout24 AG sowie das Verwaltungsrats-Mandat bei Eurapco, der Allianz der europäischen genossenschaftlich verankerten Versicherungsunternehmen. Die Finanzmarktaufsicht Finma äussert sich nicht zum konkreten Fall. Wie ein Sprecher sagt, achte man generell darauf, dass die betroffenen Personen neben fachlichen Qualifikationen und der persönlichen Gewähr auch die für das jeweilige Mandat notwendige Zeit aufbringen können – «dies nicht nur in ruhigen, sondern gegebenenfalls auch in Krisenzeiten», so der Sprecher. Zudem müsse generell gegeben sein, dass klare Rahmenbedingungen bestehen, wie mit Interessenkonflikten umzugehen sei. Weitere Rochaden im Verwaltungsrat

Neben dem Wechsel im Präsidium gab die LUKB am Donnerstag weitere Rochaden bekannt. Der bisherige Vizepräsident Josef Felder stellt sich an der Generalversammlung 2021 zwar nochmals zur Wiederwahl, hat jedoch seinen Rücktritt an der GV 2022 angekündigt – nach vierzehn Jahren im VR.

Als neue Vizepräsidentin ab der GV 2022 ist Martha Scheiber vorgesehen, die seit 2014 dem Aufsichtsgremium der Luzerner Kantonalbank angehört. Martha Scheiber ist im Kanton Uri aufgewachsen, wohnt im Kanton Zürich und ist mit den Verhältnissen im Marktgebiet der LUKB vertraut: Sie übt diverse Mandate als Verwaltungs- und Stiftungsrätin in der Zentralschweiz aus, unter anderem bei der Pensionskasse der Stadt Luzern und beim Immobilienunternehmen Mobimo mit Holdingsitz in Luzern.

Der Verwaltungsrat schlägt der Generalversammlung vom 19. April 2021 ausserdem die Zuwahl von zwei neuen Mitgliedern vor. Nicole Willimann Vyskocil ist in Büron LU aufgewachsen und wohnt in Meggen LU. Sie ist Rechtsanwältin und kann laut der Mitteilung auf langjährige Berufs- und Führungserfahrung in der Rechtsberatung des Wirtschaftsprüfers KPMG zurückblicken. Sie arbeitet heute als selbstständige Rechtsanwältin in Luzern und ist Vorsitzende der Geschäftsleitung der Ernst von Siemens Musikstiftung.