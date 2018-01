Entsprechend tut sich auch bei der privaten Altersvorsorge ein Graben zwischen der Deutschschweiz und der französischen sowie italienischen Schweiz auf. Während Delémont, Genf, Freiburg und Bellinzona mit Durchschnittswerten zwischen 1218 und 1315 Franken zu den Kantonshauptorten mit den tiefsten Beiträgen zählen, schwingen Appenzell, Stans, Aarau und Zug mit Beiträgen über 2000 Franken obenaus.

Zwei Abweichungen von dieser Regel gibt es jedoch. So fallen die Kantone Bern und Wallis aus dem regionalen Muster. Im Kantonsgebiet Bern wird weniger in die Säule 3a eingezahlt als in den anderen deutschsprachigen Kantonen. Walliserinnen und Walliser dagegen legen mehr Geld auf die Seite als sonst üblich in der Westschweiz.