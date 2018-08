Der französische Sportartikelhändler Decathlon übernimmt die Mehrheit an der Schweizer Athleticum-Kette. Dies teilte der Konzern gestern Sonntag in einer Medienmitteilung mit. Die Sportläden von Athleticum würden schrittweise in Decathlon-Filialen umgebaut. Dies soll bis im Herbst 2019 abgeschlossen sein. Zudem kündigt Decathlon in seiner Medienmitteilung an, dass neue Arbeitsplätze geschaffen werden. Der französische Konzern verkauft nicht nur Sportartikel, sondern produziert auch selber. In der Westschweiz betreibt die Firma bereits zwei Läden. In Basel soll das erste Geschäft in der Deutschschweiz entstehen. Geplant ist, dass dieses gegen Ende des Jahres 2018 eröffnet wird. Athleticum betreibt in der Schweiz 23 Filialen.

Dass die beiden Firmen zusammenarbeiten, wurde bereits im Januar dieses Jahres bekannt. Nun übernehmen die Franzosen aber auch die Mehrheit an den Aktien von Athleticum, ebenso die Geschäftsführung. Decathlon beschäftigt weltweit mehr als 91 000 Mitarbeiter, wie das Unternehmen schreibt. Die Firma betreibt über 1400 Filialen in 42 Ländern und machte 2017 einen Umsatz von 11 Milliarden Franken. Athleticum war bisher eine Tochterfirma der Genfer Maus Frères Holding. Zu dieser gehören auch Manor und Jumbo.