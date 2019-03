Das Abkommen sieht vor, dass AstraZeneca bis zu 6,9 Milliarden Dollar an Daiichi zahlt, darunter eine Vorabzahlung von 1,35 Milliarden Dollar. Dies gaben die Unternehmen am Freitag bekannt. Die Daiichi-Aktien legten in Tokio um rund 16 Prozent zu.