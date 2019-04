Coca-Cola nimmt den Energy-Drink-Markt ins Visier: Der Getränkehersteller hat unter seiner Kernmarke Coca Cola ein neues Getränk lanciert, mit dem Red Bull die Flügel gestutzt werden soll. Angekündigt wurde der Schritt bereits im November – jetzt kommt das Getränk offenbar in die Regale.

Coca-Cola Energy ist taurinfrei, enthält Koffein natürlichen Ursprungs, Guarana-Extrakt und B-Vitamine, schreibt der Getränkeriese auf der Webseite. Zwei Varianten sind vorerst erhältlich: Coca-Cola Energy und Coca-Cola Energy Zero Sugar.

«Damit möchten wir Menschen ansprechen, zu deren dynamischem und temporeichen Leben dieses Getränk gut passt», lässt sich Marketingchef Javier Meza zitieren.

Das Getränk ist gemäss Webseite in Ungarn und Spanien bereits erhältlich. Ab Mai soll es in Deutschland auf den Markt kommen. Im Laufe der Jahre 2019 und 2020 sollen weitere Märkte erobert werden. Ab wann das Getränk in der Schweiz erhältlich ist, hat das Unternehmen noch nicht bekannt gegeben.