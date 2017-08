Die Papiere des weltweit grössten Einzelhändlers Wal-Mart liessen zwei Prozent Federn, die von Kroger - dem grössten Betreiber von Supermärkten in den USA - sogar acht Prozent.

Amazon übernimmt Whole Foods für 13,7 Milliarden Dollar. Am Donnerstag erhielt der Onlinekonzern grünes Licht von den US-Behörden. Der Zusammenschluss tritt am Montag in Kraft. Der verstärkte Einkauf im Internet versetzt inzwischen auch die Lebensmittelbranche in Aufruhr, in der ohnehin bereits seit längerem ein Preiskrieg tobt.