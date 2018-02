Wenn fehlerhafte Buchungen bei Postauto geschehen, ist auf Konzernstufe nicht zu erkennen?

In jedem Konzern hat es verschiedene Buchungskreise. Der Konzernfinanzchef hat bei einer Holding die Führung über die Konzernrechnung und dort die Sicht eines Managers. Auf den einzelnen Buchungsablauf in einem Offertwesen, das aus dem Gesetz für den regionalen Personenverkehr ganz speziellen Bestimmungen untersteht, hat der Konzernfinanzchef keinen Zugriff. Ich war übrigens auch nie involviert in irgendeine Untersuchung oder Abklärung, seit ich April 2016 aus der Post ausschied.