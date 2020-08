Airline Chair zwingt Mitarbeitern neue Verträge auf: «Wir leben damit von weniger als 2000 Franken»

Für viele Fluggesellschaften wird die Luft dünner. In den USA hat American Airlines kürzlich angekündigt, 19'000 Stellen zu streichen. Doch auch kleinere Anbieter leiden, so wie die erst 2019 gegründete Fluggesellschaft Chair mit Sitz in Opfikon ZH. Sie ging aus der Schweizer «Germania» hervor, die von Air Prishtina und deren Inhaberin Leyla Ibrahimi-Salahi sowie der polnischen Enter Air übernommen worden war.

Wie Recherchen dieser Zeitung ergeben haben, sind die rund 100 Angestellten mit drastischen Lohnkürzungen konfrontiert, die per Anfang 2021 in Kraft treten. Dem Vernehmen nach wurden dem Personal neue, deutlich schlechter dotierte Verträge präsentiert, die die Mitarbeiter bis Mitte September unterzeichnen können. Lassen sie das Ultimatum ohne Unterschrift verstreichen, droht eine Änderungskündigung.

«Die Stimmung ist miserabel»

Mit den neuen Verträgen und der derzeit herrschenden Kurzarbeit erhielten die Flight Attendants in einem 100-Prozent-Pensum weniger als 2'000 Franken netto ausbezahlt, rechnet ein Insider vor. Denn die Einbussen der Kurzarbeit werden durch Chair nicht ausgeglichen – und neu werde den Mitarbeitern zusätzlich 120 Franken monatlich für die Benützung der Parkplätze am Flughafen abgezogen. «Die Stimmung ist miserabel», sagt der Insider. Von der fehlenden Wertschätzung zeuge auch, dass die Flight Attendants neue Aufgaben übernehmen müssten – etwa die Reinigung der Flugzeugkabinen in einem Turnus.

Der Insider spricht von eine schwierigen Situation für die Mitarbeiter. «Wir machen uns alle grosse Sorgen um unsere Zukunft. Denn entweder wir unterschreiben und verdienen einen Hungerlohn, oder wir suchen uns eine andere Stelle, was momentan alles andere als einfach ist.» Deshalb hätten sich manche Angestellte gezwungen gesehen, die neuen Verträge zu akzeptieren. Auch die Kommunikation der Chefetage wird bemängelt. So habe es seit Januar nur zwei Treffen mit der Geschäftsleitung gegeben, wobei an einem keine Informationen ausgetauscht worden seien.